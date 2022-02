Mit eigener Identität zum Sieg

Am Wochenende wird der erste Titel der Basketball-Saison 2021/22 vergeben. In Berlin spielen am Samstag und Sonntag vier Teams um den BBL-Pokal. Für die Merlins Crailsheim ist es die erstmalige Teilnahme am Top Four und damit ein echtes Highlight und ein weiterer Meilenstein in der Vereinsgeschichte. Dafür trifft man am Samstag (16 Uhr) auf die Basketball Löwen Braunschweig, das andere Halbfinale tragen Gastgeber Alba Berlin und die Niners Chemnitz aus. Das Finale findet dann am Sonntag um 15 Uhr) ebenfalls in der Mercedes-Benz Arena statt. Alle drei Spiele werden live auf MagentaSport und der Livestream-Plattform Twitch übertragen.

„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“ hallte es am Dienstagabend nach dem 87:81-Sieg gegen Gießen durch die „Arena Hohenlohe“. Die Vorfreude war auf allen Seiten zu spüren. Mehr als 350 Merlins-Fans reisen in die Hauptstadt und wollen die Zauberer nach vorne peitschen.

Der Gegner, die Basketball-Löwen Braunschweig befinden sich nach dem 21. Spieltag in der BBL auf dem zwölften Tabellenplatz, kamen allerdings in den letzten Wochen immer besser in Fahrt. Nach knappen Heim-Niederlagen gegen den FC Bayern und den Telekom Baskets Bonn feierten sie am Dienstag einen Statement-Sieg in Ulm (78:59). Anders als die Merlins, die sich mit zwei knappen Siegen (65:63 nach Verlängerung gegen Ludwigsburg; 82:79 gegen Würzburg) für das Top Four qualifizierten, marschierten die Löwen bislang durch den Wettbewerb. Im Achtelfinale schalteten sie die BG Göttingen mit 97:77 aus, im Viertelfinale hatte Frankfurt das Nachsehen (86:65).

Ab in die Verlängerung

Ende Oktober trafen die Zauberer zum Ligaspiel bereits auf die Löwen. Das Spiel in Ilshofen bot alles, was das Basketball-Herz begehrt. Schöne Spielzüge, krachende Dunkings, spektakuläre Blocks und Spannung bis zur letzten Sekunde. MagentaSport Kommentator Sebastian Ulrich bezeichnete die Begegnung schon als „Kandidaten für das Spiel der Saison“. Am Ende musste eine Overtime über den Ausgang des Spiels entscheiden. In dieser zeigten die Merlins Crailsheim die besseren Nerven und gingen letztlich mit einem 92:90-Sieg vom Parkett. „Für uns Merlins Crailsheim, die gesamte Familie, unsere Fans und unsere Region ist es ein riesiger Erfolg Ludwigsburg und Würzburg im Pokal-Wettbewerb zu schlagen. Nun wollen wir das nächste Spiel mit unserer Identität zusammen anpacken. Unser voller Fokus gilt dem Spiel gegen Braunschweig“, so der Merlins-Headcoach Sebastian Gleich vor dem Saison-Highlight.