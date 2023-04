Den letzten Heimspieltag der Saison 2022/23 haben die Oberliga-Basketballer des TSV Buchen mit Bravour gemeistert. Gegen den USC Heidelberg III holte sich das Team einen Sieg. Damit haben sie sich damit den neunten Tabellenplatz gesichert.

Buchen startete mit zwei schnellen Dreiern gut ins erste Viertel. Das Heimteam passte sich der Zonenverteidigung der Heidelberger an und schaffte es immer wieder unter dem Korb zu punkten. Schließlich endete das erste Viertel mit 15:8.

Auch im zweiten Viertel ließen die Grün-Weißen nicht locker und bauten mit drei Dreiern in Folge die Führung auf über 20 Punkte aus. Den Heidelbergern gelang es wiederum kaum, gegen die harte Defense zu punkten. So führte Buchen zur Pause mit 39:17.

Im dritten Viertel fanden die Gäste zwar so langsam ihren Rhythmus, schafften es jedoch nicht, die Buchener Center vom rebounden abzuhalten. Durch die damit entstandenen Wurfchancen gingen die Buchener mit einer komfortablen 20 Punkte Führung ins letzte Viertel. In den letzten Minuten schlichen sich jedoch einige Unkonzentriertheiten ein, was das Spiel knapper erscheinen lässt als es war. Mit dem Sieg von 67:55 sind die Buchener Basketballer rund um die Coaches Christian Saur und Jens Oberhauser dennoch sehr zufrieden, schließlich konnte das Team ein zweites Mal in der Vereinsgeschichte, ganz ohne Relegation, die Klasse in der Oberliga halten.

Für den TSV Buchen spielten im letzten Saisonspiel: Heydler, Heizmann, Lemp, N. Linsler, M. Linsler, L. Linsler, Saur, D. Linsler, Haas, Oberhauser, Hotel, Philipp, Hemberger.