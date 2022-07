Mission erfüllt

Die erste Tennis-Herrenmannschaft aus Markelsheim wurde souverän Meister.

Nachdem das Team in den vergangenen Jahren nicht vom Glück verfolgt war, wollte man es in dieser Saison wissen: Der Aufstieg sollte endlich geschafft werden – und diese Mission ist auch erfüllt worden.

In der Kreisklasse erwischte das Team einen Auftakt nach Maß, denn eim Heimspiel gegen TC Gundelsheim II gab es ein 7:2. Dass die dabei gezeigte Leistung kein Strohfeuer war, bewiesen die Herren im Auswärtsspiel in Kupferzell, das man noch deutlicher mit 8:1 gewann. In der nächsten Partie wurden die Gäste von TC Lauffen III ebenfalls sehr deutlich mit 7:2 abgefertig. Damit war man der Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg schon sehr nah.

In der letzten und entscheidenden Partie konnte man allerdings nicht in Bestbesetzung antreten. Angeführt von Spielertrainer Marcel Hainke lieferte das Team dennoch eine konzentrierte und kämpferisch erstklassige Leistung ab. 3:3 stand es nach den Einzeln. In den Doppeln erzwang man schließlich über Satz- Tiebreak und Match-Tiebreak den 5:4-Gesamtsieg.

An der Meisterschaft beteiligt waren: Lucas Bracalente, Nikolai Danzow, Carsten Dauberschmidt, Marcel Hainke, Michael Halbritter, Julius Heller, Tobias Kimmelmann, Julius Schieser, Thorsten Schieser. rm