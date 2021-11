„Miniserie“ in der Bundesliga soll bei den Gießen 46ers ausgebaut werden

Für die Hakro Merlins Crailsheim lief es in der Basketball-Bundesliga nach anfänglichen Startschwierigkeiten zuletzt mit zwei Siegen hintereinander wieder rund. Diese kleine Serie soll nun am heutigen Samstag, 7. November, um 18 Uhr auswärts bei den JobStairs Gießeners weiter ausgebaut werden.

Gießens Headcoach Pete Strobl kann im Spiel gegen die Crailsheimer vor allem auf die gute Verfassung seines bisher besten Punktejägers Brayon Blake (15.2 Punkte/ 5.7 Rebounds) hoffen, der auch bei der kürzlichen Auswärtsniederlage gegen Würzburg Topscorer der 46ers war. Eine zentrale Rolle in der Begegnung mit den Crailsheimern wird auch der US-Amerikaner Kendale McCullum spielen, der in der Sporthalle Gießen-Ost an seine starke persönliche Leistung anknüpfen soll (6 Assists/2.5 Steals).

Unterschiedsspieler

TJ Shorts II ist gegenwärtig Crailsheims wichtigster Spieler. © PhilippReinhard.com

Für die Merlins Crailsheim hingegen lief es in den vergangenen Wochen in der Bundesliga deutlich besser als für Gießen. Derzeit liegen die Hohenloher auf dem zwölften Rang und könnten mit einem Sieg weitere Plätze gut machen. Bisher überzeugten die Crailsheimer vor allem mit ihrer starken Offensive um Point Guard TJ Shorts II, der sich auch in seiner zweiten Saison in Deutschland früh zum Unterschiedsspieler entwickelte.

Was passiert, wenn der US-Amerikaner ausnahmsweise einmal nicht richtig in die Partie kommt, war am vergangenen Spieltag gegen die Löwen Braunschweig zu sehen. In der ersten Hälfte war er auch wegen zwei frühen Fouls kaum zu sehen, ging mit null Punkten in die Kabine. Sein Team lag zu dem Zeitpunkt mit elf Zählern hinten. Erst im zweiten Abschnitt konnte Shorts richtig aufdrehen, erzielte ab Minute 20 noch 19 Punkte und war damit einer der Gründe, warum es die „Zauberer“ am Ende noch in die Overtime und schließlich zum Sieg schafften.

Auch Richmond Aririguzoh spielt sich immer mehr zu einem festen Bestandteil der Mannschaft, zeigte am vergangenen Samstag seine bislang beste Partie im Dress der Crailsheimer.

Sebastian Gleim weiß, worauf es beim Aufeinandertreffen mit den 46ers ankommen wird: „Gießen ist eine sehr athletische und heimstarke Mannschaft. Wir müssen jeden Spieltag verstehen, welche Chancen wir Offensiv haben, wie wir Defensiv agieren müssen und welche mentalen Aspekte eine Rolle spielen. Die Basis für eine erfolgreiche Leistung wird immer Kampf, Energie und Leidenschaft sein, das erwarten wir immer von jedem Spieler“.

Die vier zurücliegenden Partien gegen die Gießen 46ers gingen allesamt an die „Zauberer“, zuletzt im März in der heimischen Stierkampfarena mit 102:77, was gleichzeitig der höchste Sieg gegen die Hessen war. jk