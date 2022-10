Merlins ziehen ins Pokal-Viertelfinale ein

Nachdem die Spieler der Hakro Merlins Crailsheim am Donnerstagabend nach ihrem Fiba Europe Cup-Spiel in Norrköping zurück in Crailsheim waren, warteten am Samstagabend die Niners Chemnitz auf die Hohenloher. Und die Sachsen erwischten zunächst den deutlich besseren Start, der Litauer Suinskas erzielte die ersten acht Zähler der Partie. Dann kamen die Hohenloher jedoch deutlich besser in die Partie, angeführt von ihrer guten Defensivarbeit kamen sie auch offensiv mehr zum Zug. Nach dem Steal von Vrcic verkürzte Stephens auf einen Punkt Rückstand, kurz darauf brachte der amerikanische Forward die Zauberer erstmals in Führung (6.). Das erste Viertel war von hohem Tempo geprägt, nach zehn Minuten gingen die Merlins mit einem 21:19 in die erste Verschnaufpause.

Und danach setzten sich die Gastgeber erstmals etwas ab, nach Zählern von Lewis und Livingston II stand es zu Beginn des zweiten Viertels 29:22. Auf der Gegenseite nutzten die Sachsen ihre Größe unter dem Korb, Filipovity und Miller verkürzten. Nun war das Spiel geprägt von vielen kleinen Läufen, Stephens im Fastbreak und Maxhuni von der Dreierlinie schraubten den Vorsprung wieder auf sechs Zähler. Exemplarisch für das umkämpfte Spiel: Defensivspezialist Rene Kindzeka gab dem Team wichtige Minuten und verhinderte ein ums andere Mal einen guten Chemnitzer Abschluss. Dann war Boggy offensiv zur Stelle, er verwandelte den Dreier zum 39:31 und ließ einen Urschrei los. Kurz darauf endete die erste Hälfte – nach zwanzig emotionalen Minuten gingen die Merlins mit einer 40:37-Führung in die Kabine.

Der zweite Durchgang begann genau so schwungvoll wie der erste – doch diesmal starteten die Crailsheimer mit einem 8:0-Lauf. Stuckey, Stephens und Maxhuni trafen ihre Würfe und brachten die Merlins zweistellig in Front. Offensiv überzeugten die Gastgeber mit schönem Teamplay, nach dem zweiten erfolgreichen Dreier von Radosavljevic zum 51:37 zog Chemnitz‘ Coach Pastore bereits drei Minuten nach Start des zweiten Durchgangs seine zweite Auszeit. Den 11:0-Lauf der Hohenloher unterbrach dann Velicka. Doch die Zauberer waren auf beiden Seiten hellwach – immer wieder folgten schöne Spielzüge. Zunächst Stuckey, der zum Korb zog und trotz Foul den Korbleger verwandelte, im Anschluss Midtgaard mit krachendem Dunk. Die Merlins spielten sich in einen Rausch und vergrößerten ihren Vorsprung bis zur letzten Viertelpause auf 65:49. Der dritte Spielabschnitt ging mit 25:12 an die Hausherren.

Keine Zweifel aufkommen lassen

Zu Beginn des Schlussviertels wollten die Crailsheimer keinen Zweifel aufkommen lassen, wer das Spiel als Sieger beendet und in das Pokal-Viertelfinale einziehen soll. Das Point Guard Duo Maxhuni und Livingston II eröffnete den Dreierregen, Scharfschütze Stuckey legte nach. Center Bogdan Radosavljevic erhöhte den Vorsprung auf 78:58 (35.). Zum Abschluss traf auch noch der überragende Mann des Abends seinen fünften Dreier. Edon Maxhuni war am Ende mit 20 Punkten Topscorer der Partie. Auch Lewis (13), Livingston II (12), Radosavljevic und Stephens (beide 10) scorten zweistellig.

Vor allem dank einer sehr starken zweiten Hälfte entschieden die Merlins das Pokal-Achtelfinale für sich und ziehen wie im Vorjahr ins Viertelfinale des BBL-Pokals ein. Dieses steigt Anfang Dezember, die Auslosung für die Runde der letzten Acht findet nach dem Spiel Berlin gegen Bonn an diesem Montag statt. Das nächste Mal auf dem Parkett stehen die Zauberer am Mittwoch, 19.10. Dann sind die Rumänen Craiova zum ersten Fiba Europe Cup-Heimspiel zu Gast in Ilshofen.