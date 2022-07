Merlins zaubern international

Nach der erfolgreichen internationalen Premierensaison im vergangenen Jahr treten die Hakro Merlins auch in der kommenden Spielzeit im FIBA Europe Cup an.

Bologna, Athen, Minsk und viele mehr. All diese Standorte waren Gegner der Merlins in der vergangenen Fiba-Europe-Cup-Spielzeit. Die Zauberer kämpften sich in der internationalen Debütsaison bis ins Viertelfinale, wo man sich letztlich ZZ Leiden aus den Niederlanden geschlagen geben musste. Auch in der Saison 2022/23 wollen die Zauberer wieder auf internationalem Parkett begeistern. Dafür treten sie wie in der vergangenen Spielzeit im Europe Cup an.

„Es ist eine große Ehre und macht uns unfassbar stolz, dass wir im zweiten Jahr in Folge international spielen können. Schon letzte Saison haben wir tolle Erfahrungen gesammelt und uns im sportlichen Wettbewerb mit Mannschaften aus ganz Europa gemessen“, sagt Geschäftsführer Martin Romig. „Wir wollen wieder befreit aufspielen und freuen uns auf eine weitere Saison im Europe-Cup. Wir sind gespannt, wohin die Reise geht.“

Die Auslosung der Gruppen findet übrigens am Donnerstag, 14. Juli, statt und wird live auf YouTube übertragen.