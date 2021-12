Merlins wollen zeigen, dass sie ein Schwergewicht sind

Das Basketballjahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen. Nach dem 91:86-Heimerfolg über die Telenet Giants Antwerp aus Belgien pausiert die zweite Runde des Fiba Europe Cups bis Mitte Januar. Anders ist die Lage in der Liga: Hier stehen zum Jahresfinale drei Spitzenspiele für die Merlins Crailsheim an. Den Auftakt vor dem traditionellen X-Mas Game gegen Brose Bamberg und dem Topspiel am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen Tabellenführer FC Bayern München macht am Samstagabend (18 Uhr) die Begegnung bei der BG Göttingen.

Die Niedersachsen spielen in der laufenden Saison stark auf, stehen vor der Partie auf Rang vier in der Liga. Mit Kamar Baldwin haben die Veilchen hinter Crailsheims TJ Shorts II den zweitbesten Scorer in der Basketball Bundesliga. Mit einem Sieg könnten die Merlins die Göttinger jedoch hinter sich lassen. Das Spiel wird ab 17.45 Uhr auf Magenta Sport übertragen.

Die Göttinger hatten unter der Woche spielfrei, die Doppelbelastung durch einen internationalen Wettbewerb fällt somit weg. Shooting Guard Kamar Baldwin, der im Sommer aus der Türkei nach Niedersachsen wechselte, ist mit durchschnittlich 19 Punkten pro Spiel bislang der überragende Mann der Veilchen. Nur Merlin TJ Shorts trifft in der Liga häufiger (19,6).

Nachdem Maurice Stuckey bereits am Mittwoch zurück in den Kader rückte, jedoch noch nicht auf das Parkett auflief, stehen die Chancen am Samstag gut, dass der Shooting Guard sein Comeback feiern kann. Weiterhin ausfallen wird ausgerechnet der zweite Scharfschütze in den Reihen der Crailsheimer und ehemalige Göttinger Elias Lasisi. Er muss weiterhin mit einer starken Entzündung im Fuß pausieren. skr

