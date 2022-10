„Merlins“ wollen in Schweden zaubern

Zum Auftakt in die zweite europäische Spielzeit der Hakro Merlins Crailsheim gastieren sie am heutigen Mittwoch, 12. Oktober, beim schwedischen Meister Norrköping Dolphins. Neben den Skandinaviern treffen die Hohenloher in der Europe-Cup-Gruppe H außerdem auf die beiden rumänischen Vertreter aus Craiova und Voluntari.

Tip-off für das Spiel in Schweden ist am 12.10. um 19 Uhr.

Nach der erfolgreichen Premierensaison in der letzten Spielzeit starten die „Zauberer“ nun auch in diesem Jahr wieder in einem internationalen Wettbewerb. In Schwedens zehntgrößter Stadt wollen die Merlins aus Crailsheim die ersten Zähler in der neuen Saison einfahren, wenn sie beim letztjährigen schwedischen Meister Norrköping gastieren.

Als schwedischer Hauptrundensieger qualifizierten sich die Dolphins damals souverän für die Playoffs und ließen auch dort nichts anbrennen (3:0; 4:1; 4:2). Damit krönten sie sich zum zweiten Mal in Folge zum Schwedischen Meister, insgesamt stehen sechs Titel in ihrer Vitrine. Topscorer der vergangenen Spielzeit war der Kanadier Jackson Rowe, der in dieser Saison für Bayreuth in der BBL aufläuft.

Als Meister spielte Norrköping Ende September das Qualifikationsturnier für die Basketball-Champions League, musste sich dort jedoch dem ukrainischen Vertreter Budivelnik deutlich geschlagen geben..

Anders läuft es derzeit in der heimischen Liga, dort starteten die Dolphins mit zwei Siegen und einer Niederlage. Topscorer bei den Skandinaviern, die überwiegend mit einheimischen Spielern antreten, ist bislang der Kanadier Koby McEwen mit durchschnittlich 16,7 Zählern nach den ersten drei Saisonspielen. Ebenfalls zweistellig scoren im Durchschnitt der schwedische 2,10-Meter-Hüne Nick Spires sowie sein Landsmann Hugo Bergstrom.

Den „Zauberern“ steht also die nächste englische Woche unmittelbar bevor. Nach der ersten Spielwoche mit den BBL-Duellen gegen Oldenburg, Bamberg und Göttingen steht nun der Fiba Europe Cup im Fokus. „Wir spielen das zweite Mal in der Geschichte der Hakro Merlins Crailsheim international. Wir befinden uns in einer gefährlichen Gruppe und müssen direkt im ersten Spiel hellwach sein. Vor allem aber sind wir sehr neugierig und wollen in der erst zweiten internationalen Saison der Merlins hungrig angreifen“, sagt Sebastian Gleim vor der Partie in Norrköping. cd