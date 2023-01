Merlins winkt der Viertelfinal-Einzug

Zum fünften Spieltag in der zweiten Gruppenphase des Europe-Cups der FIBA empfangen die Hakro Merlins Crailsheim am Mittwoch, 1. Februar, um 19 Uhr in der Arena Hohenlohe in Ilshofen den BC Kalev Cramo aus Estlands Hauptstadt Tallinn. Mit einem Heimerfolg würden die Hohenloher „Zauberer“ bereits vorzeitig das Ticket für das Viertelfinale lösen.

