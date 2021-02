Tuomas Iisalo (Trainer der Hakro Merlins Crailsheim): „Das war ein sehr schwieriges Spiel. Im ersten Viertel haben wir unsere Würfe nicht getroffen und keine gute Defense gespielt. Im zweiten Viertel sind wir zurückgekommen und haben uns in eine gute Position gebracht. Am Ende waren wir etwas im Pech, als sich Nimrod Hilliard verletzte und Trae mit seinem fünften Foul vom Feld musste. Das führte zu einer Formation, die so noch nie zusammengespielt hat. Aber letztendlich musst du auch die unschönen Spiele gewinnen. Das war heute das Wichtigste.“

Pete Strobl (Trainer der Basketball Löwen Braunschweig): Crailsheim hat ein Team, das sehr gut zusammenspielt und mit Trae Bell-Haynes einen starken Playmaker hat, der das Tempo kontrolliert. Er hat viele Fouls gezogen und Freiwürfe bekommen, was uns weh getan hat. Aber wir haben zu keinem Zeitpunkt aufgegeben und wir können stolz auf unsere Verteidigung sein, die in den vergangenen drei Spielen immer besser geworden ist. Zudem sind wir sehr glücklich darüber, dass Arnas Velicka jetzt bei uns ist. Er muss natürlich noch unsere Systeme verinnerlichen. Aber man konnte heute schon sehen, dass er schnell ist und mit dem Team zusammenspielen will. Schlussendlich haben wir wieder bis zum Ende gekämpft, gezeigt, dass wir an uns glauben und einen guten Teamspirit haben. Dennoch müssen wir weiter hart arbeiten, um Siege zu holen.“