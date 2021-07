Merlins spielen international

Basketball-Bundesligist Hakro Merlins Crailsheim wird in der kommenden Saison im FIBA-Europe-Cup an den Start gehen. Das ist genau jener Wettbewerb, in dem s.Oliver Würzburg in der Saison 2018/19 sogar bis ins Finale vorrückte, das allerdings gegen Dinamo Sassari knapp verloren wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Modus für die kommende Spielzeit hat die Fiba noch nicht bekannt gegeben. Zunächst stehen noch Qualifikationsrunden an. Die Merlins sind derweil eines von 14 Teams, die sicher in der Hauptrunde antreten werden. Die Auslosung für die Qualifikationsgruppen ist auf den 19. August terminiert.

Damit werden 2021/22 folgende Teams aus der BBL international spielen: Der FC Bayern München und Alba Berlin gehen in der EuroLeague an den Start. ratiopharm Ulm und die Hamburg Towers sind im Euro-Cup aktiv; die MHP Riesen Ludwigsburg und die EWE Baskets Oldenburg werden sicher in der FIBA Basketball Champions Leauge auflaufen, während sich Brose Bamberg dafür noch qualifizieren kann. Und die HAKRO Merlins Crailsheim starten im FIBA-Europe-Cup.

Ein Trio kehrt nicht zurück

Inzwischen steht auch fest, dass die drei ie Forwards Tim Coleman, Haywood Highsmith und Jermaine Haley Jr. in der kommenden Spielzeit nicht mehr für die Hakro Merlins Crailsheim auflaufen werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tim Coleman und Haywood Highsmith gehörten von Beginn an zum absoluten Stammpersonal des letztjährigen Teams und waren maßgeblich an der erfolgreichen Saison 2020/21 beteiligt. Leider zogen sie sich beide schwere Verletzungen zu, sodass sie früh für die verbleibende Saison ausfielen. Jermaine Haley Jr. wurde aufgrund dessen nachverpflichtet und fügte sich schnell ins Team ein und war besonders in der Defensive ein wichtiger Baustein. Auch er musste dann aber nach seiner schwerwiegenden Verletzung im Spiel gegen Ulm pausieren und stand danach nicht mehr auf dem Parkett. bb/anuf