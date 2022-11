Merlins sind wieder dick im Geschäft

Hakro Merlins Crailsheim – Norrköping Dolphins 95:64

(30:5, 21:25, 17:23, 27:11)

Crailsheim: Livingston II (18 Punkte/davon 4 Dreier), Mikalauskas (18/3), Lewis (14), Vrcic (14/2), Bleck (10), Midtgaard (8), Stephens (7), Maxhuni (6), Bagette, Zejdl.

Norrköping: Schuberg (15/1), Ramstedt (14/2), Dawit (12/2), Bergström (10/1), Thomas (7/2), Murry-Boyles (4), Spires (2), Desport, Haid, Lilja, Massarsch.

Im vierten Spiel der FIBA Europe Cup Gruppenphase trafen die Hakro Merlins Crailsheim vor heimischer Kulisse auf den schwedischen Vertreter Norrköping Dolphins. Beide Teams konnten in der Gruppe H bislang einen Sieg einfahren. Nach der letzten Begegnung inklusive Overtime-Krimi, wollten die Crailsheimer heute Revanche nehmen und hatten von Beginn an die Nase vorn.

Perfekter Start

Mit Radosavljevic, Stuckey und Kindzeka mussten die Hakro Merlins Crailsheim weiterhin auf drei wichtige Stützen verzichten. Auch Headcoach Sebastian Gleim fiel aufgrund seiner Coronaerkrankung nach wie vor aus. Trotz der Umstände erwischten die Crailsheimer einen nahezu perfekten Start. Zu Beginn des Spiels markierte Edon Maxhuni die ersten Punkte auf Seiten der Crailsheimer. Vrcic und Midtgaard zogen nach und stopften das Leder durch die Reuse. Die Schweden verpassten zu antworten und schafften es nicht unter den Crailsheimer Körben zu punkten. Die Merlins spielten sich mit dem Treffer von Jaren Lewis in einen kleinen Rausch, auf den die Gegner nach rund sechs gespielten Minuten mit der ersten Auszeit reagierten. Die Merlins präsentierten sich aber nach wie vor stark, punkteten weiterhin und ließen durch ihre gute Defense in den ersten acht Spielminuten nur zwei gegnerische Treffer zu. Arunas Mikalauskas und Otis Livingston II verwandelten von jenseits der Dreierlinie in der letzten Spielminute. Mit einem spektakulären Dunk punktete der hervorragend aufgelegte Litauer erneut. Das erste Viertel ging mit 30:5 an die Zauberer.

Den zweiten Spielabschnitt eröffneten die Dolphins und verkürzten auf 30:9. Dennoch zogen die Hausherren mit der Zeit besser nach und nahmen eine 51:30-Führung mit in die Pause.

Die ersten Punkte im dritten Spielabschnitt brachte der erneut starke Jaren Lewis auf das Scoreboard. Doch auch die Norrköping Dolphins waren nun deutlich besser in der Partie und trafen besonders ihre Dreier in regelmäßigen Abständen. Die nächsten Minuten waren von hoher Schnelligkeit und kleinen Läufen geprägt, in denen die Gäste häufiger den Abschluss fanden. Doch Vrcic, Captain Fabi Bleck und Jaren Lewis antworteten in der Zone. Arunas Mikalauskas verwandelte von jenseits der Dreierlinie. Die Crailsheimer fanden nun wieder in ihr System und starteten einen erneuten Lauf. Mit dem Dunking von Forward Myles Stephens zum 68:53 war die Stierkampfarena endgültig nicht mehr zu bremsen.

Das letzte Viertel begann genauso schwungvoll wie die ersten drei. Per Dreier punktete der Litauer Arunas Mikalauskas. Otis Livingston ll tat es ihm gleich. Den Run der Crailsheimer unterbrach Dolphins-Headcoach Mikko Riipinen mit einer Auszeit. Doch auch nach dem Time-Out waren die Zauberer nicht aufzuhalten. Wieder waren es die überragenden Livingston ll und Mikalauskas, die die Merlins-Führung mit jeweils zwei Punkten ausbauten. Durch die gute Defense gelang es den Gästen nicht, in den ersten dreieinhalb Minuten ihre Chancen zu nutzen und blieben vorerst punktlos. Blecks ruhiges Händchen bei seinen Freiwürfen ließen den Crailsheimer Vorsprung wachsen. Weiterhin waren es die Merlins, die dem Spiel ihren Stempel aufdrückten Die Gäste gingen in ihre dritte Auszeit der Partie. Nach einem Foul an Center Asbjorn Midtgaard in der 35. Spielminute verwandelte der Däne nicht nur seine beiden Freiwürfe souverän, sondern legte mit einem Halbdistanzwurf nochmals nach. Die letzten Punkte konnten Otis Linvingston ll und Bruno Vrcic in den übrig gebliebenen 90 Sekunden für die Hohenloher einfahren.

Toller Team-Basketball

„Heute haben wir einfach tollen Team-Basketball gespielt“, freute sich Co-Trainer Markovic nach dem Abpfiff. Zurecht: Denn mit dem Sieg haben die Crailsheimer den direkten Vergleich gegen die Schweden gewonnen. fm