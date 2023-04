Merlins müssen in die Spur finden

Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge müssen die Hakro Merlins Crailsheim am Samstagabend um 20.30 Uhr im Heimspiel gegen Brose Bamberg „liefern“, denn aktuell befinden sie sich mitten im Bundesliga-Abstiegskampf. Und das haben sich die „Zauberer“ aus Hohenlohe selbst eingebrockt, denn sowohl in Ludwigsburg und Hamburg als auch in den den Heimspielen gegen Bayern und Würzburg wäre der so wichtige elfte Saisonsieg eigentlich möglich gewesen, doch standen die Merlins in allen vier Partien am Ende mit leeren Händen da.

Auch die Oberfranken haben eine schwere Saison hinter sich und mittlerweile nur noch Außenseiterchancen auf den Einzug in die Playoffs. Als Tabellenneunter sind sie auf Schützenhilfe aus Ulm oder Würzburg angewiesen, um sich doch noch für die Post-Season zu qualifizieren. Die Bamberger laufen seit einigen Jahren ihren eigenen Ansprüchen hinterher. Zwar qualifizierte man sich bisher noch in jeder Saison für die Playoffs, doch an die großen Erfolge der Vergangenheit konnten die Franken nicht mehr anknüpfen. Ein Verpassen der Post-Season wäre ein weiterer Rückschritt und das Ende einer 21-Jahre langen Seriem dennseit 2002 waren die Bamberger in jeder Spielzeit in den Playoffs vertreten.

Für die Merlins geht es in erster Linie darum, wieder in den offensiven Rhythmus zu finden. Mit 84,7 Punkten pro Spiel gehörten die Crailsheimer eigentlich zu einer der Top-Mannschaften der Liga, zuletzt blieb man jedoch gleich zwei Mal unter 70 erzielten Zählern. Beim Spiel in Hamburg traf man nur 41 Prozent der Feldwürfe. Die Dreierquote von 13 Prozent war schlichtweg miserabel. Außerdem wurden 17 Offensivrebounds abgegeben, die den Hamburgern immer wieder zweite Chancen ermöglichten.

„Sein oder nicht sein“: Diese Überschrift kann über dem Spiel stehen“, sagt Merlins-Headcoach Nikola Markovic vor dem Duell gegen Bamberg und ergänzt: „Jeder von uns muss Verantwortung übernehmen und besser mit seinen Mitspielern zusammenspielen, wir haben keine Zeit für Ausreden. Bamberg hat eine gute Mannschaft mit einer schwankenden Saison und einem wechselnden Kader, aber nun sind sie am stärksten. Für uns geht es darum, auch nächstes Jahr in der BBL zu sein, für Bamberg darum, in den Playoffs dabei zu sein. Nur mit 100 Prozent Konzentration und Einsatz haben wir eine Chance, das Spiel zu gewinnen.“

Die Fans der Merlins Crailsheim erhoffen sich sicherlich einen ähnlichen Spielverlauf wie im Hinspiel. Bereits am 2. Spieltag traf man auf Bamberg und man setzte sich in Oberfranken knapp mit 84:82 durchsetzen. Was ebenfalls Mut machen sollte: Die drei vergangenen direkten Aufeinandertreffen in der Arena Hohenlohe gingen allesamt an die Zauberer. Seit 2018 hat Bamberg nicht mehr in Ilshofen gewonnen.