Merlins halten ordentlich mit

FC Bayern München – Hakro Merlins Crailsheim 88:77 (32:22, 16:18, 18:11, 21:26)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

München: Obst (25 Punkte/davon 6 Dreier), Harris (21/1), Rubit (12), Bonga (6), weiler-Babb (5/1), Winston (5/1), Zipser (5/1), Walden (3), Jaramaz (2), Lucic (2), Gillespie (2), Wimberg.

Crailsheim: Mikalauskas (17/2), Stephens (14), Maxhuni (12), Radosavljevic (11/3), Livingston II (7/1), Bleck (6), Vrcic (6), Lewis (4), Bagette.

Mehr zum Thema Basketball Bei Bayern was zu feiern? Mehr erfahren Basketball Merlins erneut ohne echte Siegchance Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Basketball Der Trainer fand es „arrogant“ und „egoistisch“ Mehr erfahren

Zuschauer: 5316.

Der Favorit aus der bayerischen Landeshauptstadt übernahm von Beginn an die Führung und sollte diese auch bis zum Ende behalten. Doch die Hohenloher zeigten mit kleiner Rotation viel Kampfgeist und sorgten immer wieder mit schönem Zusammenspiel für Highlights. Am Ende mussten sich die Crailsheimer mit 77:88 geschlagen geben.

Während die Hausherren wieder auf ihre deutschen Leistungsträger Harris und Bonga zurückgreifen konnten, fehlten den Merlins weiter Maurice Stuckey, Rene Kindzeka sowie Headcoach Sebastian Gleim. Auch Center Asbjørn Midtgaard fiel mit Knie-Problemen aus.

Crailsheims Co-Trainer Nikola Markovic nach der Partie: „Wir sind mit kleiner Rotation und ohne Headcoach nach München gekommen, aber wir wollten als Team zusammenspielen und den Ball viel bewegen. Wir wollten einen Moment finden, in dem wir die Bayern nach ihrem Euroleague Spiel in Belgrad attackieren konnten. Ich wünsche den Münchnern, dass sie in der Euroleague zurück auf die Siegerstraße kommen.“

Die Zauberer sind nun zwei Mal zu Hause gefordert. Am Mittwoch, 2. November, empfangen sie die Norrköping Dolphins im FIBA-Europe- Cup, am Samstag, 5. November, ist in der Bundesliga Syntainics MBC zu Gast in Ilshofen. cd