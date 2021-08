Merlins gelingt Revanche

Zwei Tage nach der knappen Niederlage (67:69) zu Hause gegen Alliance Sport Alsace aus Frankreich reiste Basketball-Bundesligist Hakro Merlins Crailsheim ins recht kleine und beschauliche Gries kurz hinter der deutsch-französischen Grenze – und sie drehten dieses Mal den Spieß um, denn sie gewannen mit 72:68. Topscorer der Merlins war TJ Shorts II mit 13 Zählern. Auch Maurice „Moe“ Stuckey traf zweistellig (10 Punkte).

Am morgigen Donnerstag, 2. September, geht es für die „Zauberer“ zum Test nach Bamberg, bevor sie nächsten Sonntag, 5. September, im vorletzten Vorbereitungsspiel der neuen Saison ratiopharm Ulm in der Hakro-Arena in Crailsheim empfangen.

Die Franzosen erwischten, wie auch schon im Hinspiel, den besseren Start und sie setzten sich zwischenzeitlich mit zehn Punkten ab. Zur Pause führten die Hausherren aus der französischen ProB mit 45:39. Im dritten Viertel kamen die Gäste aus Crailsheim bis auf drei Zähler an ASA heran. Fünf Minuten vor Ende der Partie gingen sie dann erstmals mit 66:63 in Führung, die sie dann bis zum Spielende nicht mehr abgaben. cd