Merlins erwarten einen heißen Tanz in der Türkei

Nach den beiden enorm wichtigen Siegen in der Basketball-Bundesliga gegen Braunschweig und Heidelberg (wir berichteten ausführlich) starten die Hakro Merlins mit dem Auswärtsspiel in Gaziantep in die erste von insgesamt fünf aufeinanderfolgenden Englischen Wochen. Im Südosten der Türkei wartet ein namhaftes Team, dass sich in der ersten Gruppenphase als Spitzenreiter für die nächste Runde qualifizierte und nun mit zwei Siegen auch schon wieder an der Tabellenspitze der Gruppe K steht. Tip-off ist um 17 Uhr deutscher Zeit.

Bereits am Dienstag sind die Melins in die Türkei gereist. Dort wartet am Mittwoch kein Geringerer als Tabellenführer Gaziantep Basketbol auf die Hohenloher. Das Team von Coach Tutku Acik hat in der zweiten Gruppenphase des Europe-Cups die ersten beiden Partien gegen Kalev/Cramo (77:62) und Den Bosch (82:63) souverän für sich entschieden. In der heimischen Süper Ligi stehen die Türken mit einer Bilanz von fünf Siegen und neun Niederlagen derzeit auf dem elften Tabellenplatz. Nach zwei Pleiten gegen die Topclubs Pinar Karsiyaka und Anadolu Efes tankte die Mannschaft aus der sechstgrößten Stadt des Landes zuletzt wieder Selbstbewusstsein, denn am Sonntag gab es einen ungefährdeten 86:55-Heimsieg gegen den direkten Tabellennachbarn Petkim Spor.

Der Kader von Gaziantep besteht aus einigen Hochkarätern. Ex-NBA-Star Damyean Dotson (früher New York Knicks und Cleveland Cavaliers) ist mit durchschnittlich 14,7 Punkten der beste Korbjäger. Unterstützt wird er von seinen Guard-Kollegen Codi Miller-McIntyre (13,0 Punkte) und Conner Frankamp (12,8). Letzterer lief in der vergangenen Saison in der Euro-League für Zenit St. Petersburg auf und besticht nun im Europe-Cup Saison mit einer 51,6-prozentigen Dreierquote.

Bei den Merlins aus Crailsheim scoren insgesamt fünf Akteure in dieser internationalen Saison zweistellig. Maurice Stuckey (10,5), Otis Livingston II (10,6), Arunas Mikalauskas (11,6), Edon Maxhuni (12,7) und Jaren Lewis (13,6). Das zeigt wie ausgeglichen die Mannschaft von Coach Nikola Markovic ist. Beim jüngsten Heimsieg gegen die MLP Academics Heidelberg war es dann sogar noch ein anderer Spieler. der als Top-Scorer herausstach. Myles Stephens ist in erster Linie durch seine Defensivqualitäten ein wichtiges Puzzleteil bei den Zauberern. Doch beim Derbysieg am Samstag zeigte der Forward, dass er auch am anderen Ende des Courts heiß laufen kann und erzielte 24 Punkte.

„Gaziantep hat einen sehr großen Kader, gespickt mit Euroleague- und Eurocup-erfahrenen Spielern. Die zweite Runde im internationalen Wettbewerb ist immer schwieriger - alle Teams sind sehr ambitioniert. Gaziantep hat zuletzt gewonnen und auch gegen Euroleague-Teams starke Leistungen gezeigt, so dass es eine Herausforderung wird. Wir möchten den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen, deren Offensive stoppen und die BBL und Crailsheim gut repräsentieren. Außerdem erwarten wir eine laute und hitzige Atmosphäre“, schaut Markovic voraus.