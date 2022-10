Merlins erneut ohne echte Siegchance

medi Bayreuth – Hakro Merlins Crailsheim 99:77

(32:18, 22:16, 19:24, 26:19)

Bayreuth: Sarguinas (19 Punkte/davon 2 Dreier), Childress (16/2), Hill (15/3), Rowe (11/2), Young (9), Diallo (8), Rich (6/2), Doreth (5/1), Bruhnke (3/1), Nikic (3), Grant (3/1), Kämpf (1).

Crailsheim: Lewis (14/2), Midtgaard (14), Vrcici (12/2), Livingston II (11), Maxhuni (8/2), Stephens (7), Bleck (5/1), Mikalauskas (3/1), Kindzeka (3/1), Radosavljevic.

Zuschauer: 2672.

Vor allem in der ersten Hälfte waren die Gastgeber die eindeutig bessere Mannschaft. Bayreuth erspielte sich gute Würfe und ging mit einer 20-Punkte-Führung in die Kabine. Dieser Vorsprung hatte auch im zweiten Durchgang fast durchweg bestand, so dass Bayreuth das Spiel letztlich mit 99:77 für sich entschied.

Nicht in Bayreuth dabei war auf Crailsheimer Seite . Maurice „Moe“ Stucke. Der Guard war zuvor positiv auf Covid getestet worden. Er ist symptomfrei,, wurde aber natürlich aus Sicherheitsgründen schon unter der Woche von der Mannschaft getrennt.

Nach der Auswärtsniederlage in der Basketball-Bundesliga sind die Zauberer unter der Woche wieder vor heimischer Kulisse gefordert. Am morgigen Mittwoch, 26. Oktober, ist der rumänische Vertreter Voluntari zu Gast in der Arena Hohenlohe in Ilshofen. Dann möchten die Crailsheimer im FIBA-Europe-Cup auch endlich den ersten Sieg feiern, sonst sinkt die Chance auf ein Weiterkommen auf ein Minimum.

In der Bundesliga geht es dann für die Merlins aus Crailsheim am kommenden Sonntag, 30. Oktober, mit einem Auswärtsspiel beim Deutschen Vizemeister FC Bayern München weiter. cd