Merlins entzaubern den FC Bayern

Mit dem 93:79-Erfolg im spektakulärem X-Mas Game am Tag vor Heiligabend über Brose Bamberg läuteten die Merlins Crailsheim ein gelungenes Weihnachtswochenende ein. denn am zweiten Weihnachtsfeiertag folgte die Krönung: Mit dem FC Bayern Basketball reiste das aktuell wohl stärkste Team Deutschlands zum 13. Spieltag der Basketball-Bundesliga nach Hohenlohe. Platz eins in der Tabelle und eine Serie von zuletzt sechs Siegen sprachen für sich. Die Münchner mussten vor dem Aufeinandertreffen auf einige Leistungsträger verzichten, auch Headcoach Andrea Trinchieri fehlte in der Arena Hohenlohe an der Seitenlinie.

Die Hausherren erwischten im mit 750 Zuschauern ausverkaufte Hexenkessel einen Traumstart und setzten sich im ersten Viertel deutlich ab. Zur Halbzeit arbeiteten sich die Gäste wieder ran, doch in den letzten beiden Spielabschnitten hatten die Zauberer wieder die Oberhand und gewannen am Ende verdient mit 77:68. „Zieht den Bayern die Lederhosen aus“ tönte es jetzt von den blauen Rängen. Topscorer der Partie wurde Münchens K.C. Rivers mit 23 Punkten. Erfolgreichster Korbjäger der Merlins war wieder einmal TJ Shorts II mit 21 Zählern.

„Wir sind natürlich sehr froh über die Leistung hier in unserer Arena mit unseren Fans. Es macht riesige Freude, mit den Jungs zu arbeiten, zu spielen und in den Wettkampf zu gehen. Aber das Gesamte macht es aus. Unsere Arena, unsere Zuschauer, unser Background. Das ist einfach eine Riesensache, die uns auszeichnet und Erfolgserlebnisse bringt. Ich möchte mich heute aber vor allem bei unserem Staff bedanken. Markus, Marco, Jan, Eric, unsere Teamärzte – alle machen immer wieder einen großartigen Job. Die Mannschaft einzustellen, physisch vorzubereiten, gesund zu halten. Das ist ein Highlight, was wir hier heute zusammen geschafft haben. Es war zwar keine weiße Weihnacht, aber es war auf jeden Fall eine sehr siegreiche Weihnacht“, sagte der überglückliche Crailsheimer Trainer Sebastian Gleim nach der intensiven Partie.

Gleich 22:11 vorne

Zum Ende des ersten Viertels waren die Merlins bereits auf auf elf Punkte davongezogen (22:11). Bis zur Pause kamen die Gäste auf 37:40 heran. Besonders Münchens Rivers bekamen die Crailsheimer mim zweiten Viertel überhaupt nicht in den Griff.

Mit 17 Zählern in den zweiten zehn Minuten war der Shooting Guard Schlüsselfigur für die Aufholjagd der Gäste. Und die Hausherren dachten nicht daran, nachzulassen. Nach dem dritten Spielabschnitt stand es 60:50. die Weichen waren gestellt.

Die Gäste kamen durch zwei Dreier von Andreas Obst und Ognjen Jaramaz weiter ran. Nach seinem fünften persönlichen Foul musste der Münchner Zan Sisko vom Parkett. Nach einem erfolgreichen Dreipunktewurf von Harris und einem Korbleger von Lasisi hielt es in der Stierkampfarena wirklich niemanden mehr auf den Sitzen. Immer wieder schaffte es das Team von Slaven Rimac, ihren Rückstand bis auf wenige Punkte zu verkürzen, aber unter der Regie vom einmal mehr brillierenden Shorts hielten die Hausherren ihren Vorsprung. jkl