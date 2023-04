Merlins auf Revanche aus

Der zweite Teil des Heimspiel-Doppelpacks steigt am Mittwochabend in der Stierkampfarena. Nach dem nervenaufreibenden Krimi gegen Braunschweig, den die Merlins mit 93:88 für sich entschieden, wollen sie unter der Woche gegen Bayreuth nachlegen und den zehnten Saisonsieg einfahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch bei den Franken ist in den vergangenen Wochen ein klarer Aufwärtstrend zu beobachten. Mit dem Trainerwechsel zum ehemaligen Oldenburger Mladen Drijencic zeigten sie in der Rückrunde beständigere Leistungen und waren zunächst zweimal drauf und dran, einen großen Coup zu feiern. Zuhause gegen Bayern München (79:80) und in Würzburg (89:96 nach Verlängerung) fehlten nur Kleinigkeiten zur Überraschung. Diese sollte dann gegen den Tabellenvierten Oldenburg gelingen. Der zweite Erfolg wurde am vergangenen Wochenende gegen den Syntainics MBC gefeiert.

Mit Motivation ins Spiel

„Bayreuth spielte in den letzten fünf Spielen stark und konnte die letzten beiden Duelle gegen gute Gegner gewinnen. Ich bin mir sicher, sie kommen mit viel Selbstbewusstsein nach Ilshofen. Aber auch wir gehen sehr motiviert in das Spiel, vor allem wegen des schwachen Hinspiels. Wir haben gezeigt, dass vor unseren Fans alles möglich ist, auch wenn wir offensiv einen nicht so starken Tag erwischen. Wir werden auf das Feld gehen und unser Bestes geben“, sagt Headcoach Nikola Markovic. Die Merlins möchten sich für das Hinspiel revanchieren. Am vierten Spieltag mussten sie sich in Bayreuth deutlich mit 99:77 geschlagen geben.