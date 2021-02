Zum vorletzten Auswärtsspiel der Hinrunde geht es für die HAKRO Merlins Crailsheim am 15. Spieltag der Basketball-Bundesliga nach München. Dort wartet am Sonntag, 31. Januar, um 18 Uhr Titelaspirant FC Bayern Basketball auf die Überraschungsmannschaft aus Crailsheim. Noch nie haben die Hohenloher gegen den Euro-League-Teilnehmer gewinnen können- Am Sonntag könnten sich die Zauberer also ein eigenes Geburtstagsgeschenk machen – pünktlich zum 35-jährigen Bestehen des Vereins.

Mit zwölf Siegen aus den ersten 14 Bundesligaspielen zauberten die Merlins einen Traumstart auf das Parkett und setzten so nahtlos die Erfolgsgeschichte des vergangenen Jahres fort. Zuletzt schlug man den Traditionsklub der Telekom Baskets Bonn auf dem Hardtberg mit 93:84. Nun wartet allerdings eine Mammutaufgabe auf das Team um Chefcoach Tuomas Iisalo.

Ein neues Level

Der FCB verzeichnete im Sommer einige personelle Wechsel, nachdem man beim Finalturnier im heimischen Audi Dome bereits im Viertelfinale ausgeschieden war. Nach einer Zwischenstation bei Partizan Belgrad kehrte der Ex-Bamberger Andrea Trinchieri nach Deutschland zurück. Er soll die Münchner als Headcoach zurück in die Erfolgsspur oder gar auf ein neues Level bringen. Mit zehn Siegen und zwei Niederlagen stehen die bayerischen Landeshauptstädter in der BBL im Soll, in der Euro-League schlug man dazu zahlreiche europäische Spitzenteams und rangiert so auf einem starken siebten Platz. Erst am vergangenen Dienstag bezwangen die Bayern Khimki Moskau mit 93:95, bevor am gestrigen Freitag ZSKA Moskau, ebenfalls auswärts, wartete.

Merlins sehen sich als Außenseiter

Trotz der besseren Tabellenplatzierung und den Münchener Reisestrapazen, gehen die Merlins (2.) als Außenseiter in das Duell mit dem mit FC Bayern Basketball (5.). „Bayern zeichnet eine starke Identität aus, die sich zusammensetzt aus Athletik und Variabilität auf den verschiedenen Positionen. Wenn man das mit einem klaren Konzept kombiniert, sind sie im Defensivbereich unglaublich stark. Offensiv haben sie mehrere effektive Optionen, besonders mit ihrem guten Inside-Spiel“, sagt Coach Iisalo über den kommenden Gegner.

Während die individuelle Klasse klar für die Münchner spricht, lässt sich mit Blick auf die Statistiken allerdings eine Partie auf Augenhöhe erwarten. In nahezu allen relevanten Kategorien sind beide Teams ebenbürtig. Mit durchschnittlich 88,93 Punkten pro Spiel belegen die Crailsheimer den dritten Platz der Liga, direkt gefolgt vom FCBB (87,33). Beide Mannschaften zeichnen sich besonders durch ihre Ausgeglichenheit als Kollektiv aus und besitzen jeweils fünf Spieler in ihren Reihen, die im Mittel zweistellig punkten. Besondere Arbeit kommt auf die Center der Merlins zu, welche mit dem bulligen Jalen Reynolds Bayerns Topscorer (13,1 Zähler pro Partie) stoppen müssen. Schlaflose Nächte bereitete nicht zuletzt auch Trae-Bell Haynes seinen Gegenspielern. Der Crailsheimer Aufbauspieler befindet sich seit Wochen in bestechender Form und gilt in Expertenkreisen bereits als Anwärter auf den Titel des MVP (wertvollster Spieler) der Basketball Bundesliga. Mit 25 Punkten allein in der zweiten Hälfte führte er sein Team am vergangenen Wochenende zum Auswärtssieg in Bonn.

Eines der besten Teams Europas

„Für uns wird es eine große Chance sein, uns mit einem der besten Teams in Europa zu messen und herauszufinden, an welchen Dingen wir noch arbeiten müssen um uns weiterzuentwickeln“, so Iisalo.

Das easyCredit BBL-Topspiel wird als Coutside-Live-Partie auf MagentaSport übertragen. Beginn der Übertragung ist bereits um 17.45 Uhr. Im Vorlauf wird Merlins-Geschäftsführer Martin Romig im Live- Interview über die unglaubliche 35-jährige Geschichte des Vereins sprechen. cd