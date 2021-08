Meistertitel mit beeindruckender Bilanz

Die Juniorinnen U18 der Tennisabteilung des TSV Weikersheim beendeten die Saison mit dem guten zweiten Platz in der Kreisstaffel 2. Lena Mitnacht, Carlotta van Schwartzenberg, Celine Pollak, Chiara Lunghitano und Emily Becker haben nur ganz knapp die Meisterschaft verpasst. Nur gegen die SPG Aldingen-R/Hochberg/Neckarrems, einer aus drei Tennisclubs zusammengestellten Mannschaft, mussten sie sich zwei Mal knapp mit jeweils 2:4 verloren geben. Alle fünf Spielerinnen erreichten eine positive Gesamtbilanz bei ihren Spielen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Leistung wurde von den Junioren U18 sogar noch übertroffen. Wer alle Spiele gewinnt und in der letzten Partie auch noch den Tabellenzweiten in Rekordzeit mit 6:0 bezwingt, der steigt natürlich auf. Im nächsten Jahr geht es deshalb in der Bezirksklasse 2 weiter.

Der Verein feiert also mit den Herren 50 und den Junioren zwei Aufstiege. Nick Frankenmölle, Jakob Ball, Linus Löffler, Nojus Barth, Alexander Hein, Paolo Esposto, Erik Scheidt, Joris Barth und Seeko van Schwartzenberg bilden das erfolgreiche Team. Eine makellose Bilanz von 10:0 in den Einzeln und Doppeln hat Jakob Ball.

Das erfolgreiche Trainerteam um Thomas und Pascal Väth bietet das nächste natürlich kostenlose Schnuppertraining am heutigen Samstag, 14. August, von 11 bis 14 Uhr an. Eine Anmeldung unter Telefon 0176/24378713 ist allerdings erforderlich. nw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2