Meistertitel für Nils Froede

Der Deutsche Motorsport Ring (MSR) veranstaltete in diesem Jahr wieder seine Motocross-Meisterschaften in verschiedenen Klassen. Wegen Corona konnten diese Saison jedoch nicht alle Rennläufe ausgetragen werden. Für die Rennsaison 2021 waren eigentlich acht Rennen geplant, von denen letztendlich fünf ausgetragen wurden. In der MSR/MX1-National-Klasse war dabei Nils Froede vom MSC-Schefflenz am Start.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Saisonauftakt in Aarbergen erzielte er den zweiten Platz der Tageswertung und sicherte sich so wertvolle Meisterschaftspunkte. Schon nach dem zweiten Rennen in Laisa übernahm Nils Froede die Führung in der Gesamtwertung. Bei den letzten drei Rennen der Saison ging er verletzungsbedingt allerdings etwas angeschlagen an den Start. Dennoch fuhr er immer in die Punkteränge.

Nach dem Endlauf in Geisledern im September wurde Nils Froede wegen den meisten gewonnenen Meisterschaftspunkte überraschend zum MSR-Meister in der MX1-National-Klasse gekrönt.

Aufgrund dieser Leistung ist jetzt Nils Froede jetzt in der Aufstiegspflicht und muss in der MSR-Saison 2022 in die nächst höhere MSR-Masterklasse aufsteigen. hawa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2