Meistertitel eingefahren

Die Tischtennis-Schülermannschaft des FC Gissigheim tat es dem Herrenteam gleich und wurde in dieser Saison 2021/22 Meister der Kreisliga im Bezirk Tauberbischofsheim. Benno Rogler, Mattis Köhler, Noah Hetzler, Frieder Engstler und Maximilian Filo erwiesen sich seit September 2021 als die beständigste Mannschaft. Sie mussten in der Hinrunde lediglich eine Niederlage einstecken, spielten in der Rückrunde einmal Unentschieden und fuhren in den anderen Begegnungen ausschließlich Siege ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle eingesetzten Spieler hatten sowohl in der Vor- wie auch in der Rückrunde positive Einzelbilanzen. Am Ende standen gemeinsame 17:3 Punkte, welche schließlich zwei Zähler Vorsprung vor den punktgleichen Verfolgern SG Lauda/Oberlauda und SG Niklashausen/Külsheim bedeuten. hpw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2