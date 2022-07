Meisterschaft noch möglich

Einen gleichermaßen tollen wie verdienten Auswärtssieg bei Noch-Tabellenführer TC Neubrunn erspielten sich die Damen 40 des TSV Kreuzwertheim. Klare und sehr überzeugende Zwei-Satz-Siege holten für den TSV Sonja Rempt, Andrea Schöffer und Grit Geiger, die alle nur sehr wenige Spiele abgeben mussten. Das Doppel Rempt/Lutz musste jedoch in den Match-Tiebreak, den es dann doch überlegen mit 10:4 einfuhr und damit das Endergebnis von 4:2 festigten. Am kommenden Sonntag kommt es dann zum „Show-Down“ im Rückspiel in Kreuzwertheim, wo man mit einem erneuten Sieg die Meisterschaft eintüten könnte.

Nichts zu holen gab es erneut für die Herren 50 gegen den Fast-Meister der DJK Mömbris. Man verlor klar und deutlich mit 1:8. Lediglich Harald Hertlein gewann sein Einzel mit 7:6, 6:2. Es war der Ehrenpunkt gegen einen übermächtigen Gegner, der eigentlich viel zu stark für diese Spielklasse ist. Die Hoffnung ruht nun auf den beiden noch ausstehenden Spielen gegen den TC Schwarz-Gold Erlenbach und TC Haibach. Sollte man hier ebenfalls nicht punkten, so wird der Abstieg nach nur einem Jahr Nordliga 1 nicht mehr zu umgehen sein.

Auch das Herren-Team verlor sein Spiel beim TC Großheubach mit 3:6 und wurde somit nur Dritter in der Abschlusstabelle. Mit ein wenig mehr Glück hätte man in dieser Saison auch den ersten Platz erringen können. Für die Kreuzwertheimer Punkte in Großheubach sorgten Sebastian Schreck und Felix Herbert in den Einzeln sowie die Herbert-Brüder im Doppel. Insgesamt sechs Paarungen gingen in den Match-Tiebreak. Von denen gewann „Kreuz“ aber nur zwei.

Den Abschluss des Spieltages machten die Damen gegen den TC Heimbuchenthal. Der TSV verlor auch hier verdienterweise mit 2:4. Nach den Einzeln schaute es noch ganz gut aus. Sonja Rempt und Dunja Kutschan gewannen jeweils in zwei Sätzen. Leider konnte man keines der beiden Doppel für sich entscheiden. hs