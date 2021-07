Meisterschaft für Markelsheimer Nachwuchs

Das konzentrierte Kinder- und Jugendtraining in Markelsheim hat wieder einmal Früchte getragen. Es stand das letzte Spiel der VR-Talentiade im Bezirk A in der Gruppe 158 an. Dass der Nachwuchs in Markelsheim wettkampferprobt ist und über gute Nerven verfügt, bewiesen sie hierbei mit einem beeindruckenden Sieg. Ungeschlagen wurde man so Meister. Bereits jetzt fiebert die Mannschaft dem Bezirksfinale entgegen, wo sich mit den besten Teams des Tnnisbezirks messen wird. Unser Bild zeigt die erfolgreiche Meister-Mannschaft des TSV Markelsheim (von links): Adrian Bach, Lenny Schmidt, Anette Effinger,Finja Halbritter,Mattis Landwehr und Maximilian Bauer. Bild: Mehlmann

