Medizinische Betreuung als Erfolgsgarant?

Dr. Volker Dotzel feiert sein Comeback in Diensten des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV). Der 51 Jahre alte Orthopäde, Chirurg und Sportmediziner aus Bad Mergentheim reist nämlich in offizieller Mission als Teamarzt der Nationalmannschaft mit nach Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort finden vom 16. bis 21. Dezember die Kurzbahn-Weltmeisterschaften auf der 25-Meter-Bahn statt. Parallel dazu geht die Fina-Weltserie im Freiwasserschwimmen über die Bühne. Mit am Start ist übrigens auch Deutschlands Olympiasieger Florian Wellbrock.

„Habe nicht nein sagen können“

Bundestrainer Hannes Vitense habe bei ihm bereits im April angefragt, ob er denn bei der EM in Budapest zur Verfügung stehe. Aus organisatorischen Gründen habe es seinerzeit noch nicht geklappt. Doch als sich im September erneut die Chance geboten habe, „da habe ich nicht nein sagen können“, so Dr. Dotzel, in jungen Jahren selbst aktiver Wassersportler, im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten – und fügt an: „Ich freue mich sehr darauf.“

Der Bad Mergentheimer Sportarzt Dr. Volker Dotzel freut sich über seine Berufung als Teamarzt der deutschen Schwimm-Nationalmannschaft. Das offizielle Equipment für Abu Dhabi indes ist bereits in der Kurstadt eingetroffen. © Klaus T. Mende

Der erfahrene Mediziner, der in Königshofen wohnt, ist in dieser Funktion keinesfalls ein Novize, sondern viel eher schon ein „alter Hase“. „Von 2007 bis 2012 war ich bei gut einem Dutzend an Großereignissen mit dabei – und vor allem für die Freiwasserschwimmer zuständig“, blickt der Sportarzt zurück. „Absoluter Höhepunkt waren dabei die Olympischen Spiele 2012 in London.“ Doch wer sich in seiner Praxis in der Kurstadt umschaut, dem bleiben weitere Erinnerungsstücke nicht verborgen: von Weltmeisterschaften in Sevilla, Rom und Shanghai, von Europameisterschaften in Dubrovnik und Budapest. Eine gute und qualitativ hochwertige medizinische Betreuung sei bei solch einem Event ein wichtiger Mosaikstein, um schlussendlich sportliche Erfolge feiern zu können, lässt Dr. Dotzel durchblicken.

Am kommenden Dienstag geht’s von Frankfurt aus los, das Equipment indes ist inzwischen bereits eingetroffen. Dotzel wird sich in erster Linie in Abu Dhabi, dort herrschen derzeit Temperaturen von 25 bis 30 Grad, um die 14 Freiwasserschwimmer kümmern – in der Hoffnung, dass vor allem Aushängeschild Florian Wellbrock ganz vorn mit dabei ist.

Kühlen Kopf bewahren

Dr. Volker Dotzel will im heißen Abu Dhabi stets kühlen Kopf bewahren, um der deutschen Mannschaft die bestmögliche Betreuung zu ermöglichen. Und trotz allem möchte er die vier Tage in den Vereinigten Arabischen Emiraten auch genießen.

Dass dies überhaupt realisiert werden könne, habe er in erster Linie seinem Praxisteam zu verdanken, das extra den Weihnachtsurlaub mit ihm abgestimmt habe. „Darüber bin ich sehr dankbar, denn über mangelnde Arbeit in meiner Praxis kann ich mich eigentlich nicht beklagen“, schmunzelt der 51-Jährige gegenüber unserer Zeitung.

Die neuerliche Berufung sehe er für sich persönlich in gewisser Weise auch als Auszeichnung. Und wenn es sich zeitlich einrichten lasse, sei er nicht abgeneigt, auch künftig dabei zu sein, lässt Dr. Dotzel durchblicken. Bis Olympia 2024 in Paris ist es ohnehin nicht mehr allzu weit . . .