Medaillenplatz knapp verfehlt

Die sechs besten U20-Volleyball- Mannschaften aus ganz Württemberg spielten in Niederstetten um den Meistertitel. Das gastgebende Team des TVN wollten hierbei kräftig mitmischen, auch wenn es nicht als Favorit in dieses Turnier ging.

Im ersten Spiel gegen die TG Bad Waldsee fanden die Spielerinnen aus Niederstetten, die in dieser Aufstellung nicht gemeinsam trainieren konnten, zunächst nicht richtig in die Partie. Abstimmungsschwierigkeiten in der Abwehr, gepaart mit Fehlern in Aufschlag und Angriff, führten zu einen Satzgewinn für Bad Waldsee. Im zweiten Satz hatte Niederstetten sich sortiert, zeigte eine solide Leistung in allen Bereichen und entschied den Satz dann knapp für sich. Der folgende Tiebreak verlief von Beginn an spannend. Nach einigen vergebenen Matchbällen auf beiden Seiten ging der TV Niederstetten dann doch noch als Sieger von Platz.

Im zweiten Spiel traf Niederstetten auf die Mannschaft FV Tübinger Modell. Niederstetten spielte anfangs wieder nicht gut genug und musste den ersten Satz abgeben. Mit großem Kampfgeist entschied man dann aber den zweiten Satz für sich. Nach einem erneute spannenden Tiebreak gewann schließlich Tübingen.

Somit traf der TV Niederstetten als Zweiter seiner Vorrundengruppe im Überkreuzvergleich auf den Erstplatzierten der andern Gruppe. Hier hatte sich wie erwartet die TG Biberach an die Spitze gesetzt, gefolgt vom TSV Flacht und TSV Birkach.

Im Spiel gegen Birkach zeigten die U20-Volleyballerinnen aus Niederstetten eine sehr gute Leistung, mit einem Sieg gegen den scheinbar übermächtigen Gegner war aber zu keiner Zeit zu rechnen. Einige der Mädchen, die zum Teil am Vortag auch schon die U16-Meisterschaften bestritten hatten, kamen jetzt an ihre Grenzen. Die kurzfristige Absage einer wichtigen Spielerin wenige Tage vor dem Turnier schwächte die Mannschaft zusätzlich. Biberach gewann das Spiel verdient mit 2:0.

Undankbar, aber hervorragend

Ein heiße Kiste war dann das Spiel um Platz drei, in dem sich erneut der FV Tübinger Modell und der TV Niederstetten gegenüberstanden. Beide Teams schenkten sich, wie schon in Vorrunde, nichts. Trotz großer Gegenwehr seitens des TVN setzten sich die Tübingerinnen letztendlich mit 2:0 durchsetzen und holten sich die Bronzemedaille. Die teilweise noch sehr jungen U20-Spielerinnen des TV Niederstetten belegten den undankbaren und ungeliebten, aber dennoch hervorragenden vierten Platz bei diesen Württembergischen Meisterschaften.

Den Turniersieg holte sich die TG Biberach in einem spannenden Tiebreak-Finale mit einem 2:1 gegen die Blaubären des TSV Flacht.

Für den TVN spielten: Marit Gehringer, Stella Endres, Nora Haag, Ida Dod, Lilli Wunderlich, Emily Hobmeier, Nele Sprügel, Jasmina Kurtisi, Selina Kurtisi, Hannah Mehring, Betreuer waren: Karin Henn, Arnd Wollinger, Leon Wunderlich. kh