Medaille für die Schützen aus der Region

Teil 1 der Deutschen Meisterschaften im Sportschießen fanden in München auf der Olympia-Schießanlage statt. Mit zehn Starts waren die Röttinger Sara Lechner, Wolfgang Ort, Jan Löther und Rainer Hehn vertreten. Damit stellte Röttingen die meisten Starts der unterfränkischen Vereine an dieser Deutschen Meisterschaft. Aber auch Deutschmeister-Schützengilde Bad Mergentheim war mit drei jungen Talenten vertreten: Markus Münig in der Altersklasse der Junioren I, Matthias Reese in der Kategorie Jugend und Mariella Münig in der Schülerklasse.

In der Disziplin KK-Liegend schoss Sarah Lechner sehr gute 625,8 Ringe und wurde damit Deutsche Vizemeisterin in der Einzelwertung. Mit ihren Fürther Mannschaftskolleginnen erzielte sie einen neuen deutschen Rekord, mit dem sie die Deutsche Meisterschaft gewannen.

Mit sehr guten 1171 Ringen und Platz 7 in KK 3x40 qualifizierte sich Sara Lechner für das Finale der besten acht Schützinnen. Im Finale werden alle Vorkampfergebnisse auf 0 gesetzt. Lechner startete mit einer schwachen ersten Serie im Kniendanschlag, konnte sich mit zwei weiteren guten Kniendserien und drei guten Liegendserien zwischenzeitlich wieder auf den dritten Rang vorarbeiten. Beim abschließenden Stehendschiessen rief Lechner ihr Potential nicht ab und fiel wieder auf Rang sieben zurück. Alleine die Finalteilnahme im starken Feld der deutschen Damen kann als Erfolg bezeichnet werden.

Mit der Armbrust 10 Meter erreichte Lechner mit 387 Ringen den vierten Platz. Im Wettbewerb KK 50 Meter erzielte sie 288 Ringe, was Platz fünf bedeutete.

Ebenfalls für Röttingen war Jan Löther in der Juniorenklasse am Start. In der Disziplin KK 3x40 erzielte er 1134 Ringe, was Platz elf bedeutete. Im KK-Liegendwettbewerb kam er auf 604,2 Ringe und Platz 13.

Wolfgang Ort erreichte in der Disziplin GK-Liegend 300m mit 587 Ringen den 18. Platz, mit dem Kleinkalibergewehr KK-Liegend mit 616,1 Ringen den 17. Platz

Rainer Hehn vertrat die Pistolenschützen und erreichte in der Disziplin Standardpistole 25 Meter mit 510 Ringen in der Klasse Herren III den 23. Platz.

Während es für den Bad Mergentheimer Markus Münig bereits die sechste Teilnahme war, die er zum zweiten Mal mit Medaillenplätzen abschließen konnte (wir berichteten), war es für Matthias Reese und Mariella Münig die erste Teilnahme. Die seit Monaten andauernden Trainingsausfälle bzw. Training nur unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen machten es den jungen Sportlern nicht leicht, sich auf diesen wichtigsten nationalen Wettkampf vorzubereiten, zumal sämtliche sonst üblichen Vorbereitungs- und Qualifikationswettkämpfe auf Kreis- bzw. Landesebene pandemiebedingt nicht stattfanden. Gerade für so junge Sportschützen wie Matthias Reese (15 Jahre) und Mariella Münig (14) stellt die fehlende Wettkampferfahrung und -übung eine große Herausforderung dar. Daher war die Freude umso größer, sich trotz dieser widrigen Umstände überhaupt qualifiziert zu haben.

Ungewohnte Zehntelwertung

Matthias Reese startete zunächst mit seinem Wettkampf KK- 3x20 in der Jugendklasse. Dort erzielte er mit 172 Ringen kniend, tollen 192 Ringen im liegend und 152 Ringen im Stehend ein Gesamtergebnis von 516 Ringen und somit Platz 30. Es folgte der Wettkampf im Luftgewehr 40 Schuss. Hier wurde die für junge Schützen noch ungewohnte Zehntelwertung angewendet, so dass es umso mehr auf Präzision ankam. Mit einem Ergebnis von 374,9 Ringen und Platz 46 bestätigte Reese seine Trainingsergebnisse.

Mariella Münig startete ebenfalls im Luftgewehr-Wettkampf, allerdings in der Schülerklasse, bei welcher lediglich 20 Schuss abgegeben werden. Auch für sie war die angewandte Zehntelwertung eine neue Erfahrung. Mit 190,8 Ringen erreichte sie nicht nur ihr selbst im Training gestecktes Ziel, sondern mit Platz 89 von 166 Startern auch einen Platz im Mittelfeld. Am Folgetag trat sie erneut mit dem Luftgewehr, diesmal in der Disziplin 3x20 an. Auch diesen Wettkampf meisterte sie trotz anfänglicher großer Nervosität sehr souverän mit insgesamt 568 Ringen. Im Einzelnen 187 Ringe kniend, hervorragende 197 Ringe liegend, die sie mit einer 100er Serie abgeschlossen hatte und 184 Ringe stehend. In der Gesamtwertung errang sie mit Platz 39 von 79 Startern erneut einen Platz im Mittelfeld.

Am Ende waren sowohl die beiden jungen Sportler, als auch deren Trainer mit den Wettkampfergebnissen zufrieden. Alle waren ohne jegliche Erwartungen angereist und von den gesammelten Eindrücken und Ergebnissen überwältigt.

In der Hoffnung, dass sich in der kommenden Saison die Trainingsbedingungen weiter normalisieren, hofft die DMSG die Erfolge ihrer Jugendabteilung weiter ausbauen zu können, um im kommenden Jahr möglichst wieder die Qualifikationen zu den Deutschen Meisterschaften mit einigen jungen Talenten zu schaffen. WOr/mcm