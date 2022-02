Maximilian Eberle erneut Bezirksmeister

Nach zwei Jahren Pause, geprägt durch Absagen bedingt durch die Corona-Pandemie, wurden im Landesleistungszentrum des Badischen Tennisbundes in Leimen, wieder die Jugendbezirksmeisterschaften des Bezirk 1 Rhein/Neckar/Odenwald/Tauber ausgetragen.

Für den TC Schlierstadt ging Maximilian Eberle bei den U14 Junioren an den Start. Nach einer langwierigen Schulterverletzung und fast einem Jahr Turnierpause startete der junge Rosenberger an Nummer sechs gesetzt ins Turnier. Aufgrund der langen Auszeit, fiel er in der Deutschen Junioren-U14-Rangliste auf Platz 267 zurück.

Aggressivere Schläge

Mit dem 6:2/6:3-Sieg im Achtelfinale und einem 6:4/6:1 im Viertelfinale qualifizierte sich Maximilian für das Halbfinale. Hier traf er auf Arthur Weber (TC SG Heidelberg). Trotz des fast fehlerfreien Spiels seines Gegners setzte sich Maximilian mit seinen aggressiveren Schlägen klar mit 6:2/6:3 durch.

Überraschend qualifizierte sich Niklas Flaig (TC Wiesloch), als ungesetzter Spieler für das Finale. Von Beginn an sah man den Siegeswillen bei Maximilian eberle, der unter den Augen seines Heimtrainers, Jannik Kemmerer, mit druckvollen Schlägen immer wieder die Entscheidung suchte. Bis zum Stand von 4:4, im ersten Satz hielt Niklas Flaig das Spiel offen. Durch ein Break zum 6:4 sicherte sich Maximilian den ersten Satz. Auch im zweiten Satz ging er gleich mit 2:0 in Führung. Jetzt war der Wille des Gegners gebrochen und Maximilian siegte glatt mit 6:4/6:0.

Das war ein toller Erfolg für das Schlierstädter Nachwuchstalent, der ihm sicher weitere Motivation und Selbstvertrauen für die kommenden Turniere, sowie die Badischen Meisterschaften im März gibt.