Masters-Schwimmer des TV auf Erfolgskurs

Dirk Fischer (Jahrgang 1971) und Lukas Schmitt (Jahrgang 2000) vom TV Bad Mergentheim stellten sich in Villingen-Schwenningen bei den Baden-Württembergischen Masters-Meisterschaften 2021 auf der kurzen Bahn der Altersklassenkonkurrenz. Jeder ihrer Starts endete auf dem Podest. Vier Meistertitel und zwei Silbermedaillen waren bei den ersten Landesmeisterschaften seit Pandemiebeginn ein fabelhaftes Ergebnis. Dirk Fischer war in der Altersklasse 50 nicht zu schlagen. Er wurde Baden-Württembergischer Meister der Masters über 50 und 100 Meter Schmetterling. Über 100 Meter Brust siegte er mit klarem Abstand zur Konkurrenz aus Stuttgart. Nach seinem ersten Masters Titel bei den Deutschen Mastersmeisterschaften sicherte sich Lukas Schmitt (das Bild zeigt in im Freistilrennen) in der der Altersklasse 20 in Baden-Württemberg mit großem Vorsprung den Meistertitel der Masters über 200 Meter Freistil. Über 50 und 100 Meter Schmetterling schlug er jeweils als zweiter an und gewann die Silbermedaille. Bild: Fischer

