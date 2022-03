Markelsheim ganz souverän

Die erste Kegel-Mannschaft des SKC Markelsheim legte nach ihrem jüngsten Erfolg in Magstadt direkt nach und besiegte die Fire Pins Essingen auswärts ohne zu Wackeln mit 6:2 (3329:3244).

Für Torsten Hefner als Startspieler lief von Anfang an alles nach Plan. Er sicherte sich ein souveränes 3:1 (564:527) über Thomas Unger. Dirk Marquardt hatte mit Dejan Markovski hingegen einen harten Widersacher erhalten. Trotz sehr guter Eigenleistung musste er diesen als besten Essinger Einzelkegler mit 1:3 (557:583) ziehen lassen. In Summe lag allerdings der SKC nun mit elf Holz in Front, was jedoch noch alle erdenklichen Spielausgänge zuließ.

Heiko Leber und Markus Milz teilten die Sätze untereinander auf, wobei der Essinger Milz nach dem 2:2 (524:505) aufgrund seines Gesamtergebnisses als Sieger hervorging. Besser lief es für Timo Leber. Er fand von Beginn an gut in die Partie und erreichte ein bemerkenswertes Einzelergebnis von 595 Holz, das gleichzeitig den Tagesbestwert markierte. Ein 3:1 (595:558) Erfolg über Zeljko Skrobot war die Folge. Der Vorsprung hatte sich damit zwar auf 29 Hölzer erhöht, noch immer war das Match allerdings längst nicht entschieden.

Helmut Freymüller machte gegen Thomas Fedyna ernst. Nach zwei Sätzen zugunsten des Markelsheimers versuchten es die Fire Pins zwar noch mit einem Wechsel, doch auch Ersatzspieler Tobias Czapla nahm Freymüller den 3:1 (554:499) Triumph nicht mehr. Christian Freymüller hätte es nicht spannender machen können. Er griff sich den letzten Mannschaftspunkt beim 2:2 (554:553) gegen Andre Szautner aufgrund eines einzelnen mehr gespielten Kegels.

Die zweite Mannschaft empfing den SV Göggingen und fuhr ein 6:2 (3127:3108) ein. Matthias Glaser hatte Glück und gewann mit schwächerem Ergebnis 3:1 (516:526) gegen Harald Stütz. Torsten Hefner war eine Bank und besiegte Rolf Wohlfahrt mit 3:1 (553:522). Alois Schneider reihte sich mit einem 2,5:1,5 (507:477) über Ernst Maier in die Siegerliste ein. Steffen Lehr misslang dies allerdings mit einem 1:3 (477:518) gegen Martin Österle. Auch Gerd Reißenweber scheiterte 1:3 (511:557) gegen Dominik Künstler. Bruno Lang machte dies schnell vergessen. Seine bemerkenswerte Tagesbestleistung brachte ihm zugleich ein 3,5:0,5 (563:508) über Robin Heeb ein.

Die gemischte Mannschaft musste hingegen die Punkte nach einem 1:7 (2873:2973) an ihre Gäste von Schwarz-Weiß Abtsgmünd abtreten. Dabei waren die Markelsheimer zu keinem Zeitpunkt des Wettkampfes wirklich in der Lage, an ihre Kontrahenten herangekommen.

Den Ehrenpunkt errang Michael Rumm mit 489 Holz. Ein erwähnenswertes Einzelergebnis erkegelte auch Stefanie Freymüller mit 527 Hölzern, welches jedoch nicht mit einem Mannschaftspunkt belohnt wurde. jn