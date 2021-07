Marie Brand läuft persönliche Bestleistung

Beim Sportfest der LG Telis Finanz Regensburg errang Marie Brand eine neue persönliche Bestleistung über 800 Meter in 2:28,04 Minuten. Melissa Hofmann blieb knapp unter persönlichen Bestleistung über die Stadionrunde.

Die Laufnacht der „Sparkassen Gala“ in Regensburg lockt seit Jahren leistungsstarke Teilnehmerfelder an. Eine mitreißende Moderation und riesige Anzeigentafeln auf denen die Athleten sowie Zwischenstände von Weit- und Hochsprung angezeigt werden, machen dieses Sportfest für Athleten und Besucher zu einem Erlebnis.

Von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim startete Melissa Hofmann in der Klasse der Aktiven über die Stadionrunde von 400 Meter. Die Läufe wurden nach Bestzeiten gesetzt, so dass in den einzelnen Läufen das Feld dicht beisammen lag.

Im Lauf von Melissa Hofmann lag das Feld eingangs der Zielkurve noch Schulter an Schulter. Das Rennen blieb bis kurz vor dem Ziel völlig offen. Melissa Hofmann kämpfte und verteidigte in ihrem Lauf den dritten Platz. Mit der zeit von 60,67 Sekunden blieb sie knapp unter PB. Insgesamt laufschnellste war Viviane Heilmann (Magdeburg) in 55,43 Sekunden.

Marie Brand/W14 ging über 800 Meter an den Start. 15 Mädchen der Klassen W14 und W15 waren am Start. Entsprechend eng ging es auf den ersten Metern zu. Durch das Gedränge wurde Marie Brand am Anfang etwas ausgebremst und musste früh viel für eine vordere Platzierung investieren. Mit 34 Sekunden nach 200 Meter lag sie im Soll und nach der Stadionrunde in 1:13 Minute deutete alles auf eine Bestzeit hin. Auf der Zielgeraden kämpfte Marie Brand und konnte mit 2:28,04 Minuten eine neue PB aufstellen. In der Klasse W14 belegte sie damit den 8. Platz, schnellte Läuferin war Liah-Soline Gerich/TSV Neuburg mit einer Zeit von 2:17,96 Minuten. hl

Info: Ergebnisliste unter: www.leichtathletik-igersheim.de