Mara Noorlander erhält Berufung

Auf Einladung des Deutschen Judo-Bundes trafen sich im Olympischen und Paralympischen Leistungszentrum Kienbaum in Brandenburg der Bundes- und Landeskader der Frauen U21. Darunter war erstmals auch wieder eine Judoka der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim. Unter den Augen von Bundestrainer Lorenz Trautmann fand das erste Kaderturnier 2022 statt, um den Leistungsstand der aktuellen National- und Landeskaderathleten festzustellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mara Noorlander ist der zweite TSV-Judoka nach Johanna Schumann, der es geschafft hat, durch sehr gute Leistungen in den vergangenen beiden Jahren eine Nominierung durch den DJB zu erhalten.

Mara Noorlander von der Judoabteilung des TSV Tauberbischofsheim. © Fels

In 5er-Pools wurde gekämpft, so dass ein jeder Teilnehmer mindestens vier Kämpfe bestreiten musste. Die TSV-Aktive trat in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm an. Die TSV- Landeskaderathletin Mara Noorlander erwischte gleich einen guten Start und gewann gegen die NK2-Athletin Lilly Büssemeyer vom JC66 Bottrop aus Nordrhein-Westfalen. Danach traf sie auf die amtierende Europameisterin und spätere Turniersiegerin Nele Noack vom UJC Potsdam. Dieser unterlag sie allerdings. Im weiteren Verlauf kämpfte sich die TSV-Kämpferin noch bis ins kleine Finale vor, also um die Bronzemedaille. Ein Moment von Unachtsamkeit wurde sofort bestraft mit einer Kontertechnik und sie unterlag Maya Zippel von den Leipziger Sportlöwen aus Sachsen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit dem Erreichen des fünften Ranges hat Mara Noorlander eine sehr gute Platzierung erreicht, der für die Zukunft auf eine Berufung in den Nationalkader hoffen lässt. jotef