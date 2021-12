Lukas Schmitt Deutscher Meister über 200 Meter Freistil

Das junge Mastersteam der Schwimmer des TV Bad Mergentheim mit dem amtierenden Deutschen Mastersmeister (lange Bahn) über 100 Meter Freistil, Lukas Schmitt, bestätigte auch bei den elften Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters in Essen seine Präsenz unter den „Top-Ten-Schwimmern“ in der Altersklasse 20. Lukas Schmitt gewann seinen Titel in Vereinsrekordzeit über 200 Meter Freistil von 1:55,24 Minuten und schlug damit die gesamtdeutsche Konkurrenz der Altersklasse 20. Seine herausragende Form bestätigte er mit zwei weiteren Vereinsjahrgangsrekordzeiten und Top Ten Platzierungen.

Über 100 Meter Freistil belegte er Platz 5, mit 52,50 Sekunden, es fehlten nur 22 Hundertstel auf den dritten Platz. Auch über 100 Meter Schmetterling war ein Podestplatz in Reichweite, seine Zeit von 58,69 Sekunden bedeutete Platz sieben. Auf den Freistil- und Schmetterling- Sprintstrecken belegte er die Plätze 14 und 13.

Niklas Schmitt (Jahrgang 2000) schwamm ebenso drei Mal unter die ersten Zehn der Altersklasse 20. Bei seinem Wettkampf über 200 Meter Freistil fehlten ihm am Ende sechs Sekunden, um mit seinem Bruder Lukas auf dem Podest zu stehen. Seine Zeit von 2:02,24 Minuten reichten zu einem hervorragendem achten Platz im großen Teilnehmerfeld.

Ebenso Platz 8 mit einer Zeit von 1:01,74 Minuten belegte er über 100 Meter Rücken. Über 50 Meter Rücken schlug er in persönlicher Bestzeit von 28,51 Sekunden an und wurde Neunter mit nur einer Sekunde Rückstand auf einen Podestplatz.

Mit Platz 13 über 100 Meter Freistil landete er im vorderen Drittel des 55 Teilnehmer starken Wettkampfes. Mit einer Zeit von 24,98 Sekunden verbessert er seine persönliche Bestzeit über 50 Meter Freistil.

Pauline Bauer (1997) fehlten am Ende sieben Sekunden um auf dem Podest über 200 Meter Lagen in der Altersklasse 20 zu stehen. Ihre Zeit von 2:37,26 Minuten bedeuteten den siebten Platz bei einer Konkurrenz aus 18. Bundesländern.

Über 50 Meter Schmetterling landete sie knapp hinter Vereinskollegin Lina Wonn. Wonn (2001) schlug über 100 Meter Rücken nach 1:15,72 Minuten an und belegte Platz 19. in der Altersklasse 20. Die 50 Meter Schmetterling beendete sie in persönlicher Bestzeit: 32,39 Sekunden.

Die Wettkämpfe der Altersklasse 20 waren alle durchweg stark besetzt, somit waren Plätze im Mittelfeld über 50 Meter Rücken, Freistil und 100 Meter Freistil ein Erfolg. Levin Kappes (Jahrgang 2001) schwamm persönliche Bestzeit mit 25,69 Sekunden über 50 Meter Freistil. Auch die Herren-Altersklasse war stark besetzt. Somit sind Platzierungen im Mittelfeld über 100 Meter Brust, über 100 Meter Lagen und Freistil und über 50 Meter Schmetterling als erfreulich zu bewerten.

