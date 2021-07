Luisa Wolfram gewinnt dem Kampf um Platz zwei

Das Sportgelände „Floschen-West“ in Sindelfingen gehört in Baden-Württemberg zur attraktivsten Anlage für den Hammerwurf überhaupt. Kurzfristig waren nun die Baden- Württembergischen Meisterschaften im Hammerwurf dorthin verlegt worden. Von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim nahmen 3 Werfer an diesen Wettkämpfen teil.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der weiblichen Jugend U18 hatte Luisa Wolfram das Ziel, eine gute Platzierung und die Kadernorm von 43 Metern zu erreichen. Der Wettkampf begann für sie mit einem Wurf auf 41,35 Meter, was ein guter Einstieg in den Wettkampf war. Schon nach dem ersten Durchgang war unschwer zu erkennen, dass der Sieg an Maike Renke (LG Teck) gehen würde. Im Kampf um die Plätze dahinter war aber alles möglich. Luisa Wolfram lag auf dem zweiten Rang. In den weiteren Runden ging es für sie nun darum, diesen Platz zu behalten und sich von der Weite her sogar zu verbessern. Im vierten Durchgang steigerte sie sich auf 41,57 Meter – und bei dieser Weite blieb es für sie bis zum Wettkampfende. Die Kadernorm war zwar nicht erreicht worden, doch hielt sie den zweiten Platz und gewann somit die Silbermedaille bei den Landesmeisterschaften. Maike Renke siegte mit 50,93 Meter.

In der W15 startete Lea Ehrenbrink. Mit 35,90 Metern nur als Fünfte von fünf Teilnehmerinnen gemeldet, ging es für sie in erster Linie darum, ihre Weiten aus dem Training zu verbessern – und das gelang ihr. Mit 38,16 Metern belegte sie nicht nur Platz vier in ihrer Altersklasse, sie erreichte damit auch die Kadernorm. Auch hier siegte eine Werferin der LG Teck: Hannah Melzer gewann mit 49,45 Meter.

Bei der männlichen Jugend U18 traten acht Werfer an, darunter Leo Geldbach für die LG. Nach bisher nur wenigen Würfen in diesem Jahr war man gespannt, was möglich ist. Mit nur zwei ungültigen und vier Würfen über 40 Meter zeigte Leo Geldbach einen guten Wettkampf. Seine Weite von 42,21 Metern war nicht nur Saisonbestleistung, sondern auch Platz vier bei diesen Meisterschaften. hl

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2