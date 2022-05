Lokalmatadoren mischen ganz vorn mit

Bei optimalen Strecken und äußeren Bedingungen wurde in Schefflenz, nach der zweijährigen Corona-Pause wieder spannender Motorsport um den Hessencup geboten. Bedingt durch die Trockenheit wurde zunächst die Strecke kräftig gewässert, um die Staubentwicklung in Grenzen zu halten.

Beim Hessencup sind die Teilnehmer auf zehn Klassen verteilt, von der Schülerklasse ab 50 ccm, bis zur Profiklasse mit der MX 1 Klasse, einer Senioren-, Damenklasse und als Highlight die MX-Quad-Klasse. Jeweils morgens wurden je Klasse ein freies Training und ein Zeittraining gefahren, wer am Zeittraining die schnellste Zeit gefahren ist, durfte sich am Nachmittag bei den zwei Wertungsläufen den besten Startplatz aussuchen. Mit der Quadklasse war es auch für den MSC Schefflenz eine Premiere, da es das erste Quad-Motocross-Rennen in der langjährigen Vereinsgeschichte war.

Am Renn-Samstag in der Senioren-Klasse erzielte MSC-Pilot Jörg Albrecht in beiden Läufen den zweiten Platz und stand somit mit einem tollen zweiten Platz der Tageswertung auf dem Siegerpodest. Die MSC-Piloten Peter Körber und Wolfgang Froede schafften es mit einem sechsten und neunten Rang noch in die Top-Ten der Tageswertung.

Die MSC-Piloten Heinz Willig und Jörg Zechmeister landeten auf dem 14. und 15. Platz. In der Schülerklasse mit 50 ccm waren es l nur zwei Starter mit dem MSC-Nachwuchs mit Louis Kohn und Lenny Schimpel. Für die beiden war es ein kleines internes Clubrennen wobei Louis Kohn als Sieger auf dem obersten Podestplatz stand.

Sensationelle Läufe

In der MX2 Klasse bis 18 Jahre zeigte MSC-Pilot Oskar Wolf zwei sensationelle Läufe und stand mit einem zweiten Platz der Tageswertung erfolgreich auf dem Siegerpodest. MSC-Pilot Elia Remmler verpasste mit einem vierten Platz der Tageswertung knapp das Podium. In der Hobby-/Einsteiger-Klasse fuhren die MSC-Piloten Pascal Matula und Johann Keppler mit einem sechsten und siebten Platz der Tageswertung noch in die Top-Ten.

Die MSCler Maurice Kratky, Martin Frank, Patrick Art, Uwe Westenhöfer, Jonas Eberle, und Patrick Müller belegten die Positionen elf, 13, 15, 21, 22 und 23.

In der Gäste-Klasse stand MSC-Pilot Nils Froede mit einem dritten Platz der Tageswertung erfolgreich auf dem Podium. Die MSC-Piloten Marvin Möhler, Leon Wolf und Dominik Winter fuhren noch in die Top-Ten Tagesplatzierung. MSC-Pilot Nico Scheuermann wurde Zwölfter der Tageswertung.

Am Renn-Sonntag war die MX-Classic-Serie mit den Klassen Twinshock, Claccic und EVO mit am Start. In der Classic-Twinshock-Klasse ging MSC-Senior Pilot Peter Körber mit einer Maico 490 ccm an das Startgatter. Nach zwei spannenden Rennläufe fuhr Peter Körber den Gesamtsieg in der Twinscock-Klasse ein.

In der MX2 Klasse belegten die MSC-Piloten Dominik Winter und Nico Remmler den achten und zehnten Platz der Tageswertung. In der MX1 Klasse erzielte MSC-Pilot Nils Froede mit einem achten Platz der Tageswertung eine Top-Ten-Platzierung.

In der MX-Quad Klasse dominierte Martin Bach vom MCC-Eckartsborn mit zwei Laufsiegen und sicherte sich somit erfolgreich den Tagessieg, gefolgt von der schnellen Quad-Dame Marie Lücke und Lukas Stibny. Mit der MX-Quadklasse war es eine gelungene Premiere beim MSC-Schefflenz und nicht nur den Quadpiloten machte die Strecke beim MSC-Schefflenz sehr viel Spaß, auch die Zuschauer staunten begeistert über die spektakulären Piloten.

Nach der zweijährigen Coronapause war MSC-Vorsitzender Harry Wansner vom Ablauf dieser ersten Rennveranstaltung mehr als zufrieden.

Einziger Wermutstropfen waren die geringen Teilnehmerzahlen, ungewohnt für den MX-Hessencup, die aber l durch gleich mehrere Terminüberschneidungen erklärbar waren. hawa