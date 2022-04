Leo Geldbach mit Bestleistung

Der Werfertag in Igersheim hätte auch unter dem Motto „Vom Winter in den Frühling“ stehen können. Am Morgen trafen die Athleten auf eine schnee- und eisbedeckte Landschaft. Gemeinsam wurde als erste Aufwärmübung der Anlauf für Ball- und Speerwurf von einer Schnee- und Eisschicht befreit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach und nach kam dann die Sonne und so endete am Nachmittag bei herrlichem Sonnenschein der Werfertag. Besondere Freude bei den jungen Werfern, dass sie in den ersten Stunden ihre Wurfgeräte in den Schnee werfen durften, was nicht alle Tage bei solchen Veranstaltungen vorkommt.

Zu diesem Werfertag kamen neben den Igersheimer auch Athleten der LG Teck und vom LAC Essingen. Unter den Startern herrschte beste Stimmung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Man merkte allen an, dass sie sich allgemein auf Wettkämpfe freue und besonders wurde von den Werfern der LG Teck und des LAC Essingen hervorgehoben, wie gern man nach Igersheim zum Werfen kommt. Diese Freude schlug sich auch in den Ergebnissen nieder.

Hannah Melzer/LG Teck warf den Hammer auf gute 54,76 Meter und ließ mit 36,27 Meter mit dem Speer und 33,75 Meter mit dem Diskus weitere württembergische Spitzenleistungen folgen. In der Altersklasse M60 zeigten die beiden Werfer des LAC Essingen, Hans Messner mit 42,02 Meter im Diskus und Hartwig Vöhringer mit 30,25 Metern im Hammerwurf, dass sie gut durch die beiden letzten Jahre der Pandemie gekommen sind. Von den Igersheimern bestätigte Leo Geldbach seine aktuell gute Form im Hammerwurf. Mit 46,68 Meter verbesserte er seine Bestleistung um rund drei Meter.

Konzentriert bei der Sache waren die Geschwister Ian und Lorena Hochrein. Beide seit kurzen in einem intensiveren Wurftraining unter Martina und Helmut Seher, zeigten gute Ansätze zu Beginn der Saison. Ian Hochrain (U18) warf den Diskus auf 29,10 Meter und seine Schwester Lorena/W14 war den Diskus auf 17,87 Meter. hl

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3