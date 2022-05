Lea Fladung erringt Titel

Die Bezirksmeisterschaften im Sportkegeln der U 18 fanden in Schwabsberg und Essingen statt. Hier präsentierten sich die Jugendlichen des Bezirks Ostalb-Hohenlohe wieder mal in Bestform. An den Start gingen am ersten Tag auf den Bahnen des KC Schwabserg 14 Jungs und neun Mädchen aus allen Sportkegelvereinen des Bezirks, um sich für den zweiten Tag beim TSV Fire PinsEssingen und schlussendlich für die Württembergische Meisterschaft im Glaspalast in Sindelfingen zu qualifizieren.

Zur „Württembergischen“ waren bei den Jungs vier und bei den Mädchen fünf Plätze zu vergeben, dementsprechend war auch der Ehrgeiz bei allen Spielern um die wenigen Plätze geweckt.

Bereits am ersten Tag setzte der ein oder andere Favorit seine Duftmarken und holte zum Teil schon einen recht deutlich Vorsprung zum Verfolgerfeld heraus. Trotzdem haben alle Teilnehmer sehr respektable Ergebnisse erzielt.

Die Spitze des Vorlauftages waren bei den Jungs Sven Gerlach vom SK GAW Oberkochen mit 578 Holz, gefolgt von Josef Kucher vom KC Schrezheim (569) und Janek-Aron Schultes vom KC Schwabsberg. Bei den Mädchen waren es Lea Fladung vom KC Schrezheim (ehemals TV Niederstetten) mit 571 Holz, gefolgt von Hanna Butschek vom TSV Westhausen (532) und Corinna Pollak vom KC Schwabsberg (528), die sich vorn platzierten.

Beim Finale in Essingen ging der Wettbewerb und der Kampf um die begehrten Plätze zur Württembergischen in die zweite Runde. Die Jugendlichen gaben nochmals alles und so kam es teilweise zu einigen Verschiebungen der Platzierungen.

Josef Kucher bewies sein Können mit weiteren 563 Holz, erspielte so gesamt 1132 Kegel, setzte sich mit diesen Ergebnissen an die Spitze und wurde Bezirksmeister der U 18m. Simon Hutter vom KC Schwabsberg verbesserte sein Vortagsergebnis von 532 auf 572 Holz und schob sich mit dem Gesamtergebnis von 1104 Holz auf den zweiten Platz vor. Sven Gerlach zeigte Nerven und erreichte mit den erspielten 526 Holz, mit ebenfalls 1104 Holz gesamt, aufgrund des schlechteren Abräumergebnisses, den dritten Rang, knapp vor Janek-Aron Schultes vom KC Schwabsberg, der Gesamt 1102 Holz erspielte und sich mit dem vierten Platz den letzten Startplatz für die Württembergische Jugendmeisterschaft ergatterte.

Bei den Mädchen behauptete sich Lea Fladung weiterhin. Sie erspielt zwar immer noch sehr gute 518 Holz, musste aber ein paar Holz an ihre Verfolgerinnen abgeben. Aber ihre gesamte Kegelanzahl von 1087 reichte weiterhin für den ersten Platz, somit war sie Bezirksmeisterin U 18w. Corinna Pollak machte mit 528 Holz einen Platz gut und erreichte mit der Gesamtholzzahl von 1056 den zweiten Rang. Maike Pollak, ebenfalls vom KC Schwabsberg, schob sich ebenfalls um einen Platz nach vorn, Vorlaufergebnis 509 Holz und Finale 524, Gesamt somit 1033 Holz, was die dritte Position war. Hanna Butschek hielt zwar ihre Vortagsplatzierung nicht, landete aber mit 491 Kegeln, gesamt 1023 Kegel auf dem vierten Platz, was ihr ebenfalls das Startrecht bei der „Württembergischen“ sicherte. Ebenso wie die letzte im Bunde, Lara Maier vom KC Schwabsberg sich mit 508/500 Holz, Gesamt 1008 Holz, den fünften Platz für die „Württembergische“ erkämpfte.