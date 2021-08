Laurin Heinrich aus Würzburg gewinnt Rookie-Wertung

Beim vierten Lauf zum Porsche-Mobil1-Supercup im Rahmenprogramm des Grand Prix von Ungarn auf dem Hungaroring fuhr der Würzburger Laurin Heinrich den fünften Platz in der Gesamtwertung heraus. Zugleich gewann er zum zweiten Mal in Folge die Rookie-Wertung, in der er nun gleichauf mit Dorian Boccolacci an der Spitze der Meisterschaftswertung liegt. Sowohl im Carrera-Cup-Deutschland als auch im Supercup tritt nun eine mehrwöchige Sommerpause ein, bevor es mit dem Lauf auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke von Spa Ende August im Supercup weitergeht. Das nächste Rennen im Carrera-Cup steht Anfang Oktober auf dem Sachsenring an, falls nicht noch ein Ersatztermin für die wegen der Flutkatastrophe abgesagte Veranstaltung auf dem Nürburgring gefunden wird. Laurin Heinrich freut sich bereits auf das Rennen in Spa: „Auf einer der schönsten Rennstrecken der Welt mit ihren besonderen Anforderungen zu fahren, ist schon eine sehr reizvolle Herausforderung. Im Carrera-Cup habe ich dort bereits einen erfolgreichen Saisonauftakt gefeiert wohl.“ Bild: Porsche Motorsport

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1