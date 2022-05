Lauda-Königshofen sichert sich den Sieg

Ein tolles Tennisfest gab es bei den 12. Tennis-Schulmeisterschaften in Igersheim. Bereits im Oktober 2021 begannen die Vorbereitungen der Johann-Adam-Möhler Schule und der Tennisabteilung des TSV Markelsheim für das weit über die Sportkreis-Grenzen hinaus bekannte Tennis-Schulturnier im Rahmen der bundesweiten Aktion „Jugend trainiert für Olympia“.

Zehn Schul-Mannschaften aus den Grundschulen Assamstadt, Lauda-Königshofen, Bad Mergentheim, Markelsheim und Igersheim mit insgesamt 62 Mädchen und Jungen traten in der Großsporthalle in Igersheim an.

Sportlehrer Rainer Buck und Jugendsportwart Ingo Schulz übernahmen die Gesamtplanung und Organisation, die Turnierleitung mit Lena Kimmelmann und den Jugend-Schiedsrichtern Giulia Müller, Jonah Zeitler, Florine Mamodaly Naber, Lasse Siegismund und Maximilian Mutsch sorgte für einen reibungslosen Turnierablauf. Es wurden 78 Matches auf drei Spielfeldern ausgetragen und in der Summe wurde 624 Min, ergo zehn Stunden und 24 Minuten Kleinfeldtennis gespielt.

Die zehn Teams starteten in der Vorrunde verteilt in eine 4er-Gruppe und zwei 3er-Gruppen. Bereits in den Vorrundenspielen kam es zu sehr engen Matches und hochklassigem Kleinfeldtennis. In der Gruppe Grün (4er Gruppe) spielte sich Markelsheim I ungeschlagen auf Platz eins, Bad Mergentheim belegte Platz zwei, gefolgt von Lauda-Königshofen II und Assamstadt II. Die Gruppe Rot ging mit zwei Siegen an Assamstadt I, gefolgt Igersheim II und Bad Mergentheim II. In der Gruppe Blau überzeugte Lauda-Königshofen I mit zwei Siegen. Igersheim I spielte sich auf den zweiten Tabellenplatz vor Markelsheim II. Nach der Vorrunde schieden die Gruppenletzten aus.

In den Finalspielen wurden dann Schule gegen Schule zeitgleich zwei Einzel und ein Doppel ausgetragen. Von der ersten Sekunde an war bei den Einzel- und Doppel-Matches hochklassiges Kleinfeldtennis zu sehen. Es kam zu sehr langen Ballwechseln, technisch gekonntem Spiel und läuferischen Höchstleistungen.

Markelsheim I, Sieger Gruppe Grün, hatte ein Freilos für das Halbfinale. Weiter qualifizierten sich Lauda-Königshofen – Igersheim II 2:1, Bad Mergentheim I – Igersheim I 2:1 und Assamstadt I – Lauda-Königshofen II 3:0. Die Halbfinals waren sehr umkämpft und gingen mit 2:1 an Lauda-Königshofen I und Bad Mergentheim I. Im Finale siegte Lauda-Königshofen 1 dann mit 3:0.

Einladung zu Bundesligaspiel

Ein besonderes Lob ging an Lena Kimmelmann und die Schüler des DOG. Ingo Schulz: „Ohne ihren Einsatz und die Freistellung der Schüler und Schülerinnen, wäre eine Durchführung der Kleinfeld-Schulmeisterschaften Hohenlohe für uns nicht möglich gewesen.“ Sehr beeindruckend war auch der Einsatz der Eltern. Chris Elfer, Referent Schultennis WTB sprach dem Turnierleitungsteam ein großes Lob aus. Einen besonderer Dank sprach er Ingo Schulz aus, der als „Motor“ über viele Jahre hinweg den entscheidenden Antrieb beigesteuert habe, um die Schultennismeisterschaften fast zwölf Jahre in Folge (2020 und 2021 fiel es wegen Corona aus) erfolgreich durchzuführen sowie allen, die auch 2022 das Turnier wieder zu einem Tennisfest gemacht haben.

Als besonderes Bonbon für alle Schulteams brachte Efler eine Einladung zu einem Damen-Bundesligaspiel des TEC Waldau Stuttgart gegen TC BW Dresden Blasewitz mit. Die Schulteams und ihre Betreuer erhalten freien Zutritt für diese Begegnung, die am 29. Mai stattfindet. Eine Anmeldung bis 20. Mai ist erforderlich. Platz 1 bis 4 des Turniers wurden mit einem Pokal belohnt, alle Schulen erhielten eine Urkunde und alle Teilnehmer freuten sich über eine Medaille.

Die Siegerteams: 1. Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen mit Emircan Cetinkaya, Benjamin Buck, Noah Günther, Erdem Alp und Giulio El Osta, 2. GS St. Bernhard Bad Mergentheim 1 mit Nico Schweizer, Liam Stockinger, Hagen Kirchner, Hendrik Kirchner und Emmely Herrbach.

Zweimal dritter Sieger: GS Assamstadt 1 mit Emma Geißler, Ellen Herold, Fabian Scherer, Lean Hügel und Lenia Hammel; GS am Engelsberg Markelsheim mit Finja Halbritter, Philipp Bach, Mika Model, Marlon Lehr und Devin Mayer. inschu