Lange auf Augenhöhe

Nach dem erfolgreichen Auftakt der ersten Herrenmannschaft in die Oberliga-Saison folgte nun die erste Niederlage des des TSV Buchen bei der BG Weinheim/Viernheim. Die Gegner aus Viernheim zeigten sich als sehr erfahrenes, junges Team, das gut in das erste Viertel startete.

So wurde das Spiel schon bald ein spannendes Kopf an Kopf Rennen, bei dem beide Teams sehr schnell an ihre Foulgrenzen kamen und Buchen einige Punkte durch erfolgreiche Freiwürfe gutmachte. Mit nur einem Punkt Rückstand starteten die „Grün-Weißen“ in die zweite Hälfte. Auch hier ließ man sich nicht abschütteln und erzielte durch insgesamt fünf „Dreier“ einige wichtige Punkte, so dass der zweite Durchgang mit einem denkbar knappen Spielstand von 35:31 startete.

Und die Spannung endete nicht. Die Buchener kämpften um jeden Punkt, mussten sich aber in den entscheidenden letzten fünf Minuten des Spiels geschlagen geben. Viernheim erzielte hier wichtige Punkte, die die „Grün-Weißen“ schließlich nicht mehr aufholen konnten. Das Endergebnis von 63:51 ließ das Spiel daher am Ende deutlicher aussehen, als es das spannende Duell der beiden Mannschafen vermuten ließ.

Für das Team rund um die Coaches Christian Saur und Jens Oberhauser ist das aber kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Mit nun drei Heimspieltagen im Oktober in Folge haben die Buchener genug Chancen, in eigener Halle ihre Stärken zu beweisen. Los geht’s am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr, gegen den SG Mannheim.Die zweite Mannschaft, die zuletzt ihren zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel feierte, spielt davor um 17.30 Uhr. gö