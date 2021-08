Landesrekord und -titel für Katharina Pflüger

Die Nordbadischen Landesmeisterschaften der Bogenschützen fanden in Karlsruhe statt. Bei diesem Wettkampf dabei war auch die Hettinger Bogenschützin Katharina Pflüger. In Ihrem ersten Jahr in der Klasse Juniorinnen musste sie 72 Pfeile auf die „olympische“ Entfernung von 70 Meter schießen.

Katharina Pflüger stellte einen neuen Landesrekord auf. © Pflüger

Katharina Pflüger, die für den KKS Hüffenhardt startete, kam gut in den Wettkampf hinein und lag bereits zur Halbzeit nach 36 geschossenen Pfeilen mit hervorragenden 303 Ringen 44 Zähler vor der Zweitplatzierten.

In der zweiten Hälfte des Wettkampfs schoss sie erneut sehr gute 293 Ringe und schloss so die Titelkämpfe mit einem Gesamtergebnis von 596 Ringen als Landesmeisterin ab. Sie hatte am Ende mit 70 Ringen einen komfortablen Vorsprung.

Mit diesem Ergebnis übertraf Katharina Pflüger auch den Landesrekord in der Juniorinnen-Klasse Recurve um 14 Ringe. mp

