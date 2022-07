Landesmeister im Sprung

Im Rahmen des Landesturnfestes in Lahr wurden die Baden-Württembergischen Meisterschaften im Gerätturnen ausgetragen. Mit dabei vom TSV Markelsheim Jonas Albrecht, der sich im Kürsechskampf der Altersklasse 17 bis 18 Jahre der Konkurrenz vom Schwäbischen und Badischen Turnerbund stellte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit einer nicht ganz fehlerfreien Übung startet Jonas am Barren in seinen Sechskampf und musste doch einige Abzüge mehr als erhofft vom strengen Kampfgericht in Kauf nehmen.

Beim zweiten Gerät an diesem Tag, dem Reck, fehlten Jonas dann im Vergleich zur starken Konkurrenz aus den verschiedenen Turnzentren in Baden-Württemberg doch noch das ein oder andere höherwertige Element, so dass er sich nach zwei Geräte im hinteren Teil des Teilnehmerfeldes wiederfand.

Mehr zum Thema Leichtathletik Vier Siege für Tian Geier Mehr erfahren

Ein erste Ausrufzeichen setzte Jonas dann am Boden. Hier zeigt er eine Übung mit dem zweithöchsten Schwierigkeitswert der gesamten Konkurrenz und erturnte sich mit 11,60 Punkten eine sehr gute Wertung.

Schwächstes Gerät

Mit dem Seitpferd folgt dann aber das mit Abstand schwächste Gerät von Jonas. Nach einer ordentlichen Übung an den Ringen ging es im letzten Gerätewechsel zu seinem Paradegerät, dem Sprung. Hier galt es für Jonas, nicht nur Punkte für den Sechskampf zu sammeln, sondern sich mit zwei guten Sprüngen für das Gerätefinale zu qualifizieren, was ihm auch eindrucksvoll mit der zweithöchsten Wertung des Teilnehmerfeldes gelang. 12,60 Punkte sicherten Jonas das Ticket für das Gerätefinale am Sprung. Im Sechskampf belegt er mit 56,05 Punkt belegte Jonas einen guten zehnten Platz

Zwei Tage nach dem Sechskampf standen die Gerätefinals auf dem Wettkampfprogramm. Hier galt es für Jonas, nochmals seine Leistungen am Sprungtisch abzurufen, um in den Kampf um die Medaillen eingreifen zu können. Und Jonas lieferte ab. Mit zwei guten Sprüngen erturnte er sich eine Gesamtwertung von 11,75 Punkte. Nun galt es zu warten, was diese Wertung wert war. Seine Konkurrent Jonas Winkler vom MTV Ludwigsburg und Alessio Röhr von der TSG Ailingen zeigten vor allem in ihren zweiten Sprüngen geringer Schwierigkeiten als Jonas und so stand am Ende fest, dass Jonas Albrecht der neue Baden-Württembergische Meister am Sprung in der Altersklasse der 17 bis 18 Jahre ist.