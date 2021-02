Dritter gegen Zweiter: Am morgigen Sonntag, 28. Februar, treten um 18 Uhr die Hakro Merlin aus Crailsheim bei den „Albatrossen“ aus Berlin zum Spitzenspiel der Bundesliga an. In der BBL bewältigten beide Teams vor der Länderspielpause ein straffes Programm. Unter anderem war es dabei auch in Ilshofen zum Hinspiel zwischen den beiden Teams gekommen. Die Berliner setzten sich damals mit 101:77 durch und fügten den „Zauberern“ eine schmerzhafte Heimniederlage zu.

Seit etwa einer Woche läuft nun bereits die Vorbereitung der Hakro Merlins auf das Spitzenspiel des 21. Spieltags. „Die Länderspielpause kam für uns zum genau richtigen Zeitpunkt, da wir ein paar angeschlagene Spieler hatten. Nun kehren sie nach und nach wieder zurück. Ich hoffe, wir haben in der nächsten Phase mit drei Spielen in sechs Tagen einen nahezu vollständigen Kader“, sagt Headcoach Tuomas Iisalo.

Definitiv ausfallen wird der langzeitverletzte Tim Coleman. Er wurde am Dienstag dieser Woche zum zweiten Mal erfolgreich am Knie operiert. Dabei wurden ihm die im Labor angezüchteten Knorpelzellen ins Knie replantiert. Bei den Berlinern kehrte nach seiner Verletzung der Aufbauspieler Peyton Siva gegen Istanbul wieder zurück auf das Parkett. Weiterhin fehlen den Albatrossen jedoch Niels Giffey. Jayson Granger und Louis Olinde.

Ähnlich wie bei den Merlins aus Crailsheim zählt teamorientierter Basketball mit vielen Assists zu der Spielidee der Hauptstädter. Mit durchschnittlich 22,5 Vorlagen sind sie in dieser Kategorie Spitzenreiter der deutschen Beletage. Auch die Stärke am defensiven Brett verbindet die beiden Mannschaften. Mit 25,2 defensiven Rebounds sind die Crailsheimer dort führend, dicht gefolgt von Alba (25,1 Defensiv-Rebounds). Mit 84,9 Punkten pro Spiel sind die Berliner zwar mehr als fünf Punkte hinter dem Durchschnitt der „Zauberer“ (90,1), sie verteilen jedoch das Scoring auf viele Schultern. Im Hinspiel punkteten sechs Spieler zweistellig.

„Alba ist ein sehr schwerer Gegner. Sie attackieren die ganze Zeit, da haben wir keine Zeit um uns auszuruhen. Das letzte Spiel gegen sie war eine gute Lehre für uns. Ich hoffe wir können zeigen, wie wir uns seit dem Spiel verbessert haben“, so Iisalo.

Am Sonntag treffen die HAKRO Merlins zum zehnten Mal auf die Hauptstädter. Acht Mal musste man sich geschlagen geben, doch ein Mal konnte man dem amtierenden Meister bezwingen (8. März 2020). Es war der bisher letzte Spieltag mit Zuschauern.