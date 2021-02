Am 13. Lichess-Online-Blitzturnier des Schachbezirks Odenwald beteiligten sich elf Teilnehmer. Damit ist die Teilnehmerzahl wieder etwas angestiegen.

Gespielt wurde mit einer Bedenkzeit von drei Minuten für die Partie plus zwei Sekunden pro Zug als Zuschlag.

Nach acht Runden im Schweizer System gab es einen Dreifach-Erfolg von Spielern des Zweitligisten Schachfreunde Bad Mergentheim: Mit souveränen 7,5 Zählern lag Klaus KIistner (Veggie-King) vor Jürgen Larson (Adlerrausch) mit 5,5 und Sinan Kistner (Sinanking7) mit 5 Zählern unangefochten an der Spitze. Der vierte Platz ging knapp dahinter mit 4,5 Zählern an Markus Dosch (guhl) vom SK Buchen-Walldürn, der zusätzlich in routinierter Weise auch noch mit der Turnierleitung beschäftigt war. eb