Künzelsau war ein hervorragender Gastgeber

Rund 4100 aktive Teilnehmer am Landeskinderturnfest, das vom Schwäbischen Turnerbund (STB) ausgerichtet worden ist, haben die Stadt Künzelsau zum „Bewegungs-Mittelpunkt“ in Baden-Württemberg gemacht.

„Das Landeskinderturnfest war ein sensationelles Erlebnis“, zeigte sich Bürgermeister Stefan Neumann begeistert. „Wir haben drei wunderbare Tage in unserer Stadt erlebt.“ Große Anerkennung sprach er den rund 500 ehrenamtlichen Helfenden aus den Künzelsauern Sportvereinen und den Vereinen aus der Region aus.

Nicht nur die Teilnehmer tobten sich an den Mitmachangeboten aus, sondern auch viele Besucher waren nach Künzelsau. gekommen. „Wir freuen uns darüber, dass insgesamt 16 500 Menschen auf den Wertwiesen unterwegs waren und die vielen Mitmachangebote ausprobiert haben. Das war ein tolles Event für die ganze Region“, ergänzte Neumann.

Auch Markus Frank, Präsident des Schwäbischen Turnerbunds, zog ein positives Fazit des ersten Landeskinderturnfests in Künzelsau: „Die Stadt Künzelsau hat uns ideale Voraussetzungen für diese Veranstaltung geboten. Die vielen jungen Turnfest-Teilnehmenden haben die Stadt begeistert entdeckt und eine ganz eigene Atmosphäre entstehen lassen. Es ist wichtig für uns, die Region mit ihren Turn- und Sportvereinen in den Fokus zu rücken – und dadurch auch deren Sportangebote. Es war ein tolles Fest, das wir in Zukunft auch gerne ein zweites Mal in Künzelsau ausrichten würden.“

Der Turngau Hohenlohe unterstützte den STB besonders bei der Helfersuche. Dr. Friedrich Bullinger, Vorsitzender Turngau Hohenlohe betonte dabei: „Ohne die vielen Ehrenamtlichen wäre ein solches Event nicht möglich.“

Die Vorsitzende der STB-Jugend Pia Städele war begeistert von der Atmosphäre: „So viele begeisterte Kinder zu erleben ist für uns immer eine großartige Bestätigung, besonders nach den letzten zwei Jahren, in denen die Kinder viele Entbehrungen hinnehmen mussten. Dieses Wochenende konnten sie wieder einfach Kind sein und toben und feiern, aber sich auch bei den Wettkämpfen messen.“

An insgesamt drei Tagen hatten sich die Teilnehmer im Alter von sechs bis 15 Jahren auf den Wertwiesen an Mitmachangeboten aktiv betätigt, im Stadtgebiet von Künzelsau an unzähligen Wettkämpfen und Wettbewerben teilgenommen, die Turni-Gala besucht sowie abends natürlich auch gemeinsam gefeiert. Dazu kamen mehr als 40 Tanz-Aufführungen auf der Bühne auf den Wertwiesen. svk