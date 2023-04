Külsheim ist wieder gerüstet

Die Leichtathletikabteilung des FC Külsheim veranstaltet am Samstag, 22. April wieder den Puls-300-Cross- und Hindernis-Fun-Lauf in Külsheim.

2022 war das Event nach der Coronapause mit recht mäßiger Beteiligung wieder an den Start gegangen. 2023 hofft das Orga Team wieder auf steigende Teilnehmerzahlen. Der FC Külsheim freut sich nun, alle Laufbegeisterten und Hindernisläufer am 22. April rund um das Sportgelände, in der Jahnstraße begrüßen zu dürfen.

Allen Kindern ab 5 bis 11 Jahren wird angeboten, an einem altersgerechten Hindernislauf über 900 Meter teilzunehmen und sich in den entsprechenden Altersklassen zu messen. Jugendlichen ab 10 bis 17 Jahren wird bereits ein etwas anspruchsvollerer Hindernislauf über 3 Kilometer angeboten. Hier sind nicht nur die läuferischen und konditionellen Fähigkeiten gefordert, sondern auch Koordination auf der Slackline und dem Schwebebalken, sowie Armkraft und Geschicklichkeit bei den Hänge- und Kletterhindernissen werden beansprucht.

Allen Läufern ab 16 Jahren wird sowohl der 10-Kilometer-Crosslauf als auch der 6-Kilimeter-Hindernislauf angeboten. Der Crosslauf mit seinen 300 Höhenmeter ist Namensgeber für den Puls 300. Er wird den Läuferinnen und Läufern auf seinen Trails, Wald- und Wiesenwegen wieder alles abverlangen und Auskunft über den Fitnesszustand jedes Einzelnen geben. Der Hindernislauf, der über dieselben Hindernisse wie der Jugendlauf geht, wird zeigen, wo die Stärken jedes Einzelnen sind oder ob der ein oder andere doch nasse Füße bekommt.

Auch 2023 gibt es wieder den Hindernis-Team-Lauf, bei den in den vergangenen Jahren auch Firmen, Vereine oder Familien an den Start gehen konnten. Der Team Lauf wird zeitgleich mit dem Hindernislauf gestartet und führt über dieselbe Strecke, allerdings dürfen sich die Teammitglieder über die jeweiligen Hindernisse helfen und so gemeinsam ihren Erfolg erleben können.

Das Orga-Team hat sich 2023 dazu entschieden nicht jedem Läufer ein Starterpräsent zu überreichen, sondern pro Starter drei euo an den Helferkreis „Asyl Külsheim“ zu spenden. Der Helferkreis „Asyl Külsheim“ unterstützt seit 2013 Flüchtlinge aus Syrien, Eritrea sowie mittlerweile auch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die auf ihrer Flucht in Külsheim gelandet sind. Einen ausführlichen Bericht über den Helferkreis „Asyl Külsheim“, sowie alle Information und die online Anmeldung zum Puls 300 findet ihr unter www.puls-300.de. Die online Anmeldung ist noch bis zum 19. April geöffnet, Nachmeldungen sind vor Ort bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start möglich. sp