Külsheim II schafft ein Remis

Die Tischtennis-Bezirksliga Ost beschloss die Vorrunde mit vier Spielen. Tabellenführer Spvgg Hainstadt und der direkte Verfolger TTC Schefflenz gewannen beide klar und sicherten ihre Tabellenposition ab.

Eberbach – Külsheim II 8:8

TV Eberbach: Einzel: Becker, Schuler, Esgin, Wettig, Veit, Hartnagel, Doppel: Becker/Schuler, Esgin/ Wettig, Veit/Hartnagel. FC Külsheim II: Einzel: Junak, Adelmann, Holger Würzberger, Ralf Würzberger, Wüst, Stang, Doppel: Junak/H. Würzberger, Adelmann/R. Würzberger, Wüst/Stang. Spielverlauf: 1:0 Becker/Schuler, 1:1, 1:2 Junak/ H. Würzberger, Wüst / Stang, 2:2, 3:2 4:2 Becker, Schuler, Esgin, 4:3, 4:4, 4:5 H. Würzberger, Stang, Wüst, 5:5, 6:5 Becker, Schuler, 6:6 H. Würzberger, 7:6 Wettig, 7:7, 7:8 Wüst, Stang, 8:8 Becker/Schuler.

Die Partie zwischen dem gastgebenden TV Eberbach und dem FC Külsheim II entwickelte sich von Beginn an zu einer ausgeglichenen Angelegenheit. Nach den Doppeln hatten die Gäste die Nase mit 2:1 vorn, ehe der TV mit drei Siegen in Folge die Führung mit 4:2 an sich riss, bevor wiederum der FC seinerseits dreimal erfolgreich blieb und mit 5:4 in Führung ging. Im vorderen Paarkreuz punkteten danach die Eberbacher doppelt, im mittleren teilte man sich die Zähler, im dritten Paarkreuz dominierten die Külsheimer zweimal. Nach mehr als dreieinhalb Stunden Spielzeit beim Stand von 7:8 entschieden Becker/Schuler (TV) das Schlussdoppel gegen Junak/H. Würzberger (FC) für sich, was nach Mitternacht die Punkteteilung bedeutete. Schefflenz – Höpfingen/W. 9:1 TTC Schefflenz: Einzel: Siebert, Semar, Mack, Peng, Körner, Schmitt, Doppel: Siebert/Semar, Mack/Schmitt, Peng/Körner. SG Höpfingen/Walldürn: Einzel: Baumann, Ott, Kaufmann, Obermüller, Schaborak, Olbrich, Doppel: Baumann/Ott, Kaufmann/Olbrich, Obermüller/Schaborak. Spielverlauf: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0 Siebert/Semar, Mack/Schmitt, Peng/Körner, Siebert, Semar, Mack, 6:1 Kaufmann, 7:1, 8:1, 9;1 Körner, Schmitt, Siebert.

Hainstadt – Tauberbischofsh. 9:1 Spvgg Hainstadt: Einzel: Geißelhardt, Preuhs, Bekpen, Kisling, Gramlich, Okorafor, Doppel: Preuhs/Bekpen, Geißelhardt/Kisling, Gramlich/Okorafor. TSV Tauberbischofsheim: Einzel: Krause, Bach, Reinbold, Kruse, Sieron, Hörner, Doppel: Krause/Reinbold, Bach/Kruse, Sieron/Hörner. Spielverlauf: 0:1 Bach/Kruse, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1 Geißelhardt/Kisling, Gramlich/Okorafor, Geißelhardt, Preuhs, Bekpen, Kisling, Gramlich, Okorafor, Geißelhardt.

Buchen II – Limbach 5:9 BJC Buchen II: Einzel: Schleißinger, Albrecht, Scheurich, Müller, Villhauer, Doppel: Schleißinger/Albrecht, Scheurich/Müller. TTC Limbach: Einzel: Marco Trappmann, René Trappmann, Kuhl-Bartholomeyzik, Klaus Trappmann, Pfeiffer, Hüsken, Doppel: M. Trappmann/R. Trappmann, Kuhl-Bartholomeyzik/K. Trappmann, Pfeiffer/Hüsken. Spielverlauf: 1:0 Schleißinger/Albrecht, 1:1, 1:2 . Trappmann/R. Trappmann, Pfeiffer/Hüsken, 2:2 Schleißinger, 2:3, 2:4 M. Trappmann, K. Trappmann, 3:4 Müller, 3:5, 3:6, 3;7, 3:8 Hüsken, Pfeiffer, M. Trappmann, R. Trappmann, 4:8, 5:8 Scheurich, Müller, 5:9 Pfeiffer.

