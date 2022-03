Kreuzwertheim mit einem Sieg

Sieg und Niederlage gab es für die Kreuzwertheimer Tischtennis-cracks. Herren Bezirksklasse B Gruppe 1 West: DJK TT Kreuzwertheim II – TSV Uettingen II 9:2. In den Eröffnungsdoppeln setzten sich Wissmann/Hemmelmann, Schumacher/Kraft sowie Zimmermann/ Schütz in knappen Spielen durch und erzielten eine souveräne Führung der Kreuzwertheimer „Zweiten“. Wissmann gewann seine zwei Einzelspiele gegen stärker eingeschätzte Gegner. Schumacher, Hemmelmann, Kraft und Schütz trugen mit Einzelerfolgen zum Heimerfolg der DJK bei. Herren Bezirksklasse D Gruppe 3 West B: DJK Kreuzwertheim III – TSG Estenfeld II 3:7. Aufgrund von Erkrankungen von Stammspielern traten die Kreuzwertheimer nur mit drei Spielern an. Diesen Ausfall verkraftete die DJK nicht, so dass Björn Schütz mit einem Erfolg und Landolin Platz mit zwei Siegen die Niederlage für die Einheimischen noch in Grenzen hielten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1