Kräfteverschleiß zu groß: Crailsheim verliert

Göttingen – Crailsheim 83:76 (22:21, 24:28, 21:11, 16:16)

Crailsheim: Shorts II (28 Punkte), Lewis (18), Savage (9), Stuckey (2), Harris (2), Bleck (11), Kindzeka, Radosavljevic (5), Aririguzoh (1).

Zum elften Spieltag der Basketball-Bundesliga reisten die Merlins Crailsheim am Samstag zur BG Göttingen . Nach dem 72:61-Derbysieg über Ludwigsburg am vergangenen Wochenende wollten die Zauberer weitere Punkte in der Liga sammeln. Es war nicht nur das Duell zwischen dem Vierten und dem Siebten der Tabelle, sondern auch das Aufeinandertreffen der beiden Topscorer der Basketball Bundesliga: Der Göttinger Shooting Guard Kamar Baldwin ist hinter Merlin TJ Shorts II zweitbester Schütze.

Die Partie startete ausgeglichen, beide Mannschaften wechselten sich im Verlauf der ersten Hälfte mit der Führung ab. Im zweiten Durchgang wirkten die Crailsheimer jedoch zunehmend müde und unkonzentriert. Am Ende belohnten sich die hohenloher nicht für eine starke Anfangsphase und verloren mit 76:83. Topscorer der Partie wurde TJ Shorts mit 28 Punkten, der besonders in der ersten Hälfte aufdrehte. Auch Jaren Lewis (18) und Fabi Bleck (11) trafen zweistellig.

Sebastian Gleim, Trainer der Crailsheimer, sagte: „Es war ein verdienter Sieg der BG Göttingen, weil sie heute einfach einen Tick die bessere Mannschaft waren. Ich habe drei Punkte im Kopf: Als erstes haben wir an beiden Enden als Team nicht gut genug agiert. Der zweite Punkt ist, dass ich trotzdem riesigen Respekt vor unseren Jungs habe, die ein echt straffes Programm abreißen und trotz einiger Ausfälle bis zum Ende eine Chance hatten. Wenn wir zwei Stopps holen und dann die beiden Dreier treffen, ist es ein 50:50-Spiel. Der dritte Punkt ist die Pick-and-Roll-Defense, die aus meiner Sicht nicht immer regelgerecht ist und von den Schiedsrichtern deutlich mehr geahndet werden müsste. Da hatten wir physisch keine andere Lösung.“

Nachdem Shooting Guard Maurice Stuckey bereits am Mittwoch gegen die Telenet Giants Antwerp aus Belgien wieder im Kader stand, jedoch noch nicht auflief, konnte er gegen die Niedersachsen erste Spielpraxis nach seiner Corona-Infektion sammeln.

Eng war das erste Viertel: 22:21 hieß es für Göttingen. Den zweiten Abschnitt drehte Crailsheim auf. Die Anzeigetafel zeigte den Halbzeitstand von 46:49.

Die Hausherren kamen zunächst gestärkt aus der Kabine, erzielten erst den Ausgleich und anschließend sorgte Kamar Baldwin für die 51:49-Führung. Zwar konnte Boggy kurz darauf per Korbleger ausgleichen, doch die Veilchen blieben in den Abschlüssen konsequenter und setzten sich mit fünf Punkten ab. Diesen Abstand konnten die Hausherren in den darauffolgenden Minuten noch weiter ausbauen (63:54). Dann war die Sparkassen-Arena am Explodieren, als nach Foul von Zauberer Savage Kamar Baldwin das And-one fuhr und weitere Zähler für die BG sammelte. Nachdem sich die Gäste nach der zwischenzeitlichen Elfpunkteführung abgeschüttelt haben, fanden sie durch einen Korbleger vom Kapitän wieder Anschluss. Beim Stand von 67:60 endete der vorletzte Spielabschnitt.

Die Gäste wirkten vor dem gegnerischen Korb zunehmend müde und unkonzentrierter. Schließlich hatten die Merlins mit dem europäischen Wettbewerb deutlich mehr Spiele in den Knochen. Doch nichtsdestotrotz war vier Minuten vor Schluss noch alles drin: 79:73. Doch Den Zauberern gelang es in den letzten Minuten nicht mehr, an die Göttinger ranzukommen und verloren am Ende mit 76:83. Topscorer der Partie wurde Zauberer TJ Shorts II mit 28 Punkten, der besonders in der ersten Hälfte seine Qualitäten unter Beweis stellte. Bester BG-Schütze war Kamar Baldwin mit 19 Zählern. jkr